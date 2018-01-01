У Луцьку муніципали знесли «незаконні» паркани
Сьогодні, 09:34
У Луцьку муніципали демонтували сім дерев'яних та металевих парканів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.
Зазначається, що паркани знаходились на вул. Бенделіані, 5 та бул. Дружби народів, 1.
Усі вони розміщувалися на території загального користування без правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька" та Законом України "Про благоустрій населених пунктів".
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.
Зазначається, що паркани знаходились на вул. Бенделіані, 5 та бул. Дружби народів, 1.
Усі вони розміщувалися на території загального користування без правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька" та Законом України "Про благоустрій населених пунктів".
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Коментарі 1
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