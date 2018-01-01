У Луцьку муніципали знесли «незаконні» паркани





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.



Зазначається, що паркани знаходились на вул. Бенделіані, 5 та бул. Дружби народів, 1.



Усі вони розміщувалися на території загального користування без правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька" та Законом України "Про благоустрій населених пунктів".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали демонтували сім дерев'яних та металевих парканів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.Зазначається, що паркани знаходились на вул. Бенделіані, 5 та бул. Дружби народів, 1.Усі вони розміщувалися на території загального користування без правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька" та Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

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