Молодіжка «Волині» переграла львів'ян на зборах у Моршині
Сьогодні, 18:30
Ще 13 липня юні футболісти ФК "Волинь" виїхали на навчально-тренувальний збір до Моршина.
Уже на третій день занять спортсмени відіграли першу контрольну гру проти суперників з ФК «Львів» U-19, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.
Гравці «Волині» піймали суперників на контратаці у середині другого тайму, а один з гравців, що знаходяться у нас на перегляді, забив перший та єдиний гол у матчі – 1:0.
«Дуже хороша гра, зважаючи на те, що наші гравці виходили на поле після неабияких навантажень. По першій грі можна відзначити як позитивні моменти, так і ті, над якими ще треба буде попрацювати», - прокоментував гру проти «Львова» Альберт Шахов.
Уже 18 липня, о 17:00, наша команда зіграє спаринг проти бронзових призерів минулорічного юнацького чемпіонату – львівських «Карпат».
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Уже на третій день занять спортсмени відіграли першу контрольну гру проти суперників з ФК «Львів» U-19, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.
Гравці «Волині» піймали суперників на контратаці у середині другого тайму, а один з гравців, що знаходяться у нас на перегляді, забив перший та єдиний гол у матчі – 1:0.
«Дуже хороша гра, зважаючи на те, що наші гравці виходили на поле після неабияких навантажень. По першій грі можна відзначити як позитивні моменти, так і ті, над якими ще треба буде попрацювати», - прокоментував гру проти «Львова» Альберт Шахов.
Уже 18 липня, о 17:00, наша команда зіграє спаринг проти бронзових призерів минулорічного юнацького чемпіонату – львівських «Карпат».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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