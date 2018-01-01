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Молодіжка «Волині» переграла львів'ян на зборах у Моршині

Молодіжка «Волині» переграла львів'ян на зборах у Моршині
Ще 13 липня юні футболісти ФК "Волинь" виїхали на навчально-тренувальний збір до Моршина.

Уже на третій день занять спортсмени відіграли першу контрольну гру проти суперників з ФК «Львів» U-19, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.

Гравці «Волині» піймали суперників на контратаці у середині другого тайму, а один з гравців, що знаходяться у нас на перегляді, забив перший та єдиний гол у матчі – 1:0.

«Дуже хороша гра, зважаючи на те, що наші гравці виходили на поле після неабияких навантажень. По першій грі можна відзначити як позитивні моменти, так і ті, над якими ще треба буде попрацювати», - прокоментував гру проти «Львова» Альберт Шахов.

Уже 18 липня, о 17:00, наша команда зіграє спаринг проти бронзових призерів минулорічного юнацького чемпіонату – львівських «Карпат».

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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