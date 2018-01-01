Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО

Про проблеми Центрального (Старого) ринку в Луцьку не говорив лише лінивий. Неодноразово заявляли про необхідність його перенесення: одні – за, інші – проти. Але усі одностайні у тому, що продовжувати діяти у такому стані, як зараз, ринок не може.Не так давно частину Старого ринку. Йдеться, зокрема, про земельну ділянку площею 0,59 га на вулиці Глушець, 1 у Луцьку, на яку раніше. Тоді у міській владі запевняли, що таким чином мають намір "припинити бардак" на ринку.Наразі ж у мерії думають, куди б перенести ринок з історичної частини міста. Один із варіантів – вулиця Набережна, інші ж поки не розголошують.Та поки ці дискусії тривають, торговці Старого ринку щодня продовжують залишати після себе гори мотлоху, серед яких – безліч пластику, паперу, клейонок, тканин, гнилих овочів та фруктів, залишків інших продуктів тощо. Коли ринок залишають люди, усе це розносять птахи та бездомні тварини, для яких Старий ринок – одне з "облюбованих" місць.Ще одна з проблем ринку – стихійна торгівля. Люди привозять домашню продукцію і продають її просто «з землі», де перед тим ввечері чи вночі тварини і птахи розносили зіпсовану продукцію і залишали послід, чим створили надзвичайну антисанітарію та небезпеку для тих, хто потім придбає тут продукцію.На підтвердження сказаного пропонуємо добірку фото зі Старого ринку, створену надвечір 19 липня.