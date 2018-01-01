Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Про проблеми Центрального (Старого) ринку в Луцьку не говорив лише лінивий. Неодноразово заявляли про необхідність його перенесення: одні – за, інші – проти. Але усі одностайні у тому, що продовжувати діяти у такому стані, як зараз, ринок не може.
Не так давно частину Старого ринку віддали комунальному підприємству «Луцькі ринки». Йдеться, зокрема, про земельну ділянку площею 0,59 га на вулиці Глушець, 1 у Луцьку, на яку раніше не продовжили договору оренди Волинській облспоживспілці. Тоді у міській владі запевняли, що таким чином мають намір "припинити бардак" на ринку.
Наразі ж у мерії думають, куди б перенести ринок з історичної частини міста. Один із варіантів – вулиця Набережна, інші ж поки не розголошують.
Та поки ці дискусії тривають, торговці Старого ринку щодня продовжують залишати після себе гори мотлоху, серед яких – безліч пластику, паперу, клейонок, тканин, гнилих овочів та фруктів, залишків інших продуктів тощо. Коли ринок залишають люди, усе це розносять птахи та бездомні тварини, для яких Старий ринок – одне з "облюбованих" місць.
Ще одна з проблем ринку – стихійна торгівля. Люди привозять домашню продукцію і продають її просто «з землі», де перед тим ввечері чи вночі тварини і птахи розносили зіпсовану продукцію і залишали послід, чим створили надзвичайну антисанітарію та небезпеку для тих, хто потім придбає тут продукцію.
На підтвердження сказаного пропонуємо добірку фото зі Старого ринку, створену надвечір 19 липня.
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Не так давно частину Старого ринку віддали комунальному підприємству «Луцькі ринки». Йдеться, зокрема, про земельну ділянку площею 0,59 га на вулиці Глушець, 1 у Луцьку, на яку раніше не продовжили договору оренди Волинській облспоживспілці. Тоді у міській владі запевняли, що таким чином мають намір "припинити бардак" на ринку.
Наразі ж у мерії думають, куди б перенести ринок з історичної частини міста. Один із варіантів – вулиця Набережна, інші ж поки не розголошують.
Та поки ці дискусії тривають, торговці Старого ринку щодня продовжують залишати після себе гори мотлоху, серед яких – безліч пластику, паперу, клейонок, тканин, гнилих овочів та фруктів, залишків інших продуктів тощо. Коли ринок залишають люди, усе це розносять птахи та бездомні тварини, для яких Старий ринок – одне з "облюбованих" місць.
Ще одна з проблем ринку – стихійна торгівля. Люди привозять домашню продукцію і продають її просто «з землі», де перед тим ввечері чи вночі тварини і птахи розносили зіпсовану продукцію і залишали послід, чим створили надзвичайну антисанітарію та небезпеку для тих, хто потім придбає тут продукцію.
На підтвердження сказаного пропонуємо добірку фото зі Старого ринку, створену надвечір 19 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
срач зробили з міста своїм ринком....
То компромат на чесних трудяг-спекулянтів.
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