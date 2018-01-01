Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО

Очільник ГО «Кримські татари Волині»зіграв у масовці фільму «Захар Беркут».Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Якщо ти активний то ти активний у всьому. Подзвонили друзі з проханням знятися в масовках в епізодах з монголами», - написав житель Луцька.Сервер Зейнідінов зазначив, що для фільму були потрібні люди з монголоїдними рисами обличчя.«Відірвався від справ, поїхав. Правда трохи втомився але море вражень», - йдеться у дописі татарина.