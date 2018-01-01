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Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО

Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Очільник ГО «Кримські татари Волині» Сервер Зейнідінов зіграв у масовці фільму «Захар Беркут».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо ти активний то ти активний у всьому. Подзвонили друзі з проханням знятися в масовках в епізодах з монголами», - написав житель Луцька.

Сервер Зейнідінов зазначив, що для фільму були потрібні люди з монголоїдними рисами обличчя.

«Відірвався від справ, поїхав. Правда трохи втомився але море вражень», - йдеться у дописі татарина.
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО

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Теги: фільм, лучанин, Захар Бекрут
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