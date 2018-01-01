Мешканець Луцька взяв участь у зйомках фільму «Захар Беркут». ФОТО
Сьогодні, 16:51
Очільник ГО «Кримські татари Волині» Сервер Зейнідінов зіграв у масовці фільму «Захар Беркут».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо ти активний то ти активний у всьому. Подзвонили друзі з проханням знятися в масовках в епізодах з монголами», - написав житель Луцька.
Сервер Зейнідінов зазначив, що для фільму були потрібні люди з монголоїдними рисами обличчя.
«Відірвався від справ, поїхав. Правда трохи втомився але море вражень», - йдеться у дописі татарина.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо ти активний то ти активний у всьому. Подзвонили друзі з проханням знятися в масовках в епізодах з монголами», - написав житель Луцька.
Сервер Зейнідінов зазначив, що для фільму були потрібні люди з монголоїдними рисами обличчя.
«Відірвався від справ, поїхав. Правда трохи втомився але море вражень», - йдеться у дописі татарина.
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