3 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 3 серпня у художнього керівника театру-студії «Гармидер» Руслани Порицької (на фото).
Сьогодні відзначають день народження екс-гравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, лучанка, начальник відділу комунікації у ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, директор Старовижівського районного центру зайнятості Віталій Павлов, журналістка Мая Голуб, редактор програмного відділу ТРК "Аверс" Наталка Щербатюк.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.
3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський і всія Русі Кирил. Зокрема у Луцьку у храмі Всіх святих землі Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.
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Сьогодні відзначають день народження екс-гравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, лучанка, начальник відділу комунікації у ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, директор Старовижівського районного центру зайнятості Віталій Павлов, журналістка Мая Голуб, редактор програмного відділу ТРК "Аверс" Наталка Щербатюк.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.
3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський і всія Русі Кирил. Зокрема у Луцьку у храмі Всіх святих землі Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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