Її дитинство затьмарила війна: волонтери просять привітати доньку загиблого «кіборга»
Сьогодні, 09:17
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Іменинниця Прокопчук Валерія є падчеркою військовослужбовця 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Грошева Олександра Івановича. Вітчим дівчинки безвісти зник 20 січня 2015 року під час боїв за Донецьке летовище. Олександр Іванович був опізнаний за ДНК-експертизою та похований у рідному селі 22 червня 2015 р. Багатодітний батько посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудним знаком “За оборону Донецького аеропорту”.
Наша майбутня іменинниця перейшла до шостого класу Головенської ЗОШ. Дівчинка чесно зізнається, що не надто любить у школі історію, але їй завжди цікаво на трудовому навчанні, музиці, малюванні та фізкультурі. Валерія захоплюється танцями і любить танцювати під запальні хіти Дзідзьо та Тіни Кароль. Наша майбутня іменинниця обожнює мультик «Мія та я». Валерія розповіла, що любить гратися зі своїми домашніми улюбленцями собакою Гердою та двома котиками Томіком та Мурчиком. Розповідаючи про плани на майбутнє, дівчинка не ставить перед собою нездійсненних мрій. Вона лише хоче покращити свої знання для того, щоб добре закінчити школу та здобути професію фотографа.
Валерія поділилась із нами своїми спогадами про подорожі у Згоранах на озеро Світязь та за кордон. Дівчинка була у Білорусі в Біловезькій пущі та Берестейській фортеці, а також наша іменинниця побувала у м. Закопане в Польщі.
Валерія говорить, що у житті бере приклад зі своєї мами - Лариси, яка у неї найкраща, найдобріша і яку вона дуже сильно любить. Дівчинка розповіла, що їм із мамою допомагають найближчі родичі. Валерія та її сестричка Вікуся слухаються маму і теж їй завжди допомагають.
Дівчинка говорить, що мріє про закінчення війни, це і недивно, адже, напевно, кожна дитина в Україні мріє про мир для своєї Батьківщини.
Валерія – це ще одне янголятко, щасливе дитинство якого затьмарила війна…
Інформація для благодійників: Прокопчук Валерія – невдовзі 11 років (6.08.2007). с. Масловець, Любомльський р-н.
Зріст:140; Розмір взуття: 35-36.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Іменинниця Прокопчук Валерія є падчеркою військовослужбовця 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Грошева Олександра Івановича. Вітчим дівчинки безвісти зник 20 січня 2015 року під час боїв за Донецьке летовище. Олександр Іванович був опізнаний за ДНК-експертизою та похований у рідному селі 22 червня 2015 р. Багатодітний батько посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудним знаком “За оборону Донецького аеропорту”.
Наша майбутня іменинниця перейшла до шостого класу Головенської ЗОШ. Дівчинка чесно зізнається, що не надто любить у школі історію, але їй завжди цікаво на трудовому навчанні, музиці, малюванні та фізкультурі. Валерія захоплюється танцями і любить танцювати під запальні хіти Дзідзьо та Тіни Кароль. Наша майбутня іменинниця обожнює мультик «Мія та я». Валерія розповіла, що любить гратися зі своїми домашніми улюбленцями собакою Гердою та двома котиками Томіком та Мурчиком. Розповідаючи про плани на майбутнє, дівчинка не ставить перед собою нездійсненних мрій. Вона лише хоче покращити свої знання для того, щоб добре закінчити школу та здобути професію фотографа.
Валерія поділилась із нами своїми спогадами про подорожі у Згоранах на озеро Світязь та за кордон. Дівчинка була у Білорусі в Біловезькій пущі та Берестейській фортеці, а також наша іменинниця побувала у м. Закопане в Польщі.
Валерія говорить, що у житті бере приклад зі своєї мами - Лариси, яка у неї найкраща, найдобріша і яку вона дуже сильно любить. Дівчинка розповіла, що їм із мамою допомагають найближчі родичі. Валерія та її сестричка Вікуся слухаються маму і теж їй завжди допомагають.
Дівчинка говорить, що мріє про закінчення війни, це і недивно, адже, напевно, кожна дитина в Україні мріє про мир для своєї Батьківщини.
Валерія – це ще одне янголятко, щасливе дитинство якого затьмарила війна…
Інформація для благодійників: Прокопчук Валерія – невдовзі 11 років (6.08.2007). с. Масловець, Любомльський р-н.
Зріст:140; Розмір взуття: 35-36.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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