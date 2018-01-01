Луцький автовокзал продовжить роботу





Про це 7 серпня повідомила виконувач обов'язків директора ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.



Зранку на території АС відбулася нарада із представниками облдержадміністрації та правоохоронцями, де вирішували питання стосовно того, чи продовжить станція роботи. За словами Гітун, прийняли рішення не припиняти роботу. Адже ОДА запевнила, що вся правоохоронна система буде стояти на позиціях закону, підтвердили це й представники поліції.



«Нам обіцяють справедливе розслідування»,- додала жінка. Тож, незважаючи на рейдерське захоплення, вирішили не закривати автостанцію. Мовляв, вдалося виробити спільну позицію та почути низку дій від ОДА.



«Для нас найважливіша підтримка громади, і надання послуг громаді.

Ми прийняли рішення не припиняти роботи луцького автовокзалу», - розповіла Гітун.



Радник голови ОДА Денис П'ятигорець розповів, що вчора на гарячу лінію ОДА по боротьбі з рейдерством надійшло повідомлення про ситуацію на автостанції. Вчора були на місці та почали вивчати ситуацію, спілкувалися із міською владою та поліцією.



«Ми дійшли висновку, що в цій ситуації, коли є спір двох господарчих суб’єктів ми, як обласна влада мусимо зробити все, щоби дотримувався закон і щоб були захищені права пасажирів, бо скільки б господарчі суб'єкти не сварилися, пасажири мають бути захищеними», - наголосив радник голови ОДА.



За його словами, в ОДА немає жодних зауважень до роботи автовокзалу.



«Нам дуже приємно, що керівництво вокзалу пішло на зустріч і не вчинятиме дій з припинення перевезень пасажирів і закриттю автовокзалу, якщо, звичайно, не погіршиться ситуація і не буде ще штучних спроб дестабілізувати ситуацію.



А тут вже питання до правоохоронної системи. Я думаю, що будь-які спроби втручання в роботу господарчого суб’єкту отримають гідну відсіч від правоохоронної системи України», - додав П'ятигорець.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що на захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи перенесуть рейси на Львівську, а також про те, що підприємству не вистачає платформ. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі з'ясовували правоохоронці.. Окрім того, юрист автостанції заявила про побиття.

. Натомість сьогодні Герун прокоментував ситуацію, та заявив, що уночі його майно хотіли забрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька автостанція №1, довкола якої учора розгорівся гучний скандал, не зупиняє обслуговування пасажирів та здійснення перевезень.Про це 7 серпня повідомила виконувач обов'язків директора ПрАТ «ВОПАС»Зранку на території АС відбулася нарада із представниками облдержадміністрації та правоохоронцями, де вирішували питання стосовно того, чи продовжить станція роботи. За словами Гітун, прийняли рішення не припиняти роботу. Адже ОДА запевнила, що вся правоохоронна система буде стояти на позиціях закону, підтвердили це й представники поліції.«Нам обіцяють справедливе розслідування»,- додала жінка. Тож, незважаючи на рейдерське захоплення, вирішили не закривати автостанцію. Мовляв, вдалося виробити спільну позицію та почути низку дій від ОДА.«Для нас найважливіша підтримка громади, і надання послуг громаді.Ми прийняли рішення не припиняти роботи луцького автовокзалу», - розповіла Гітун.Радник голови ОДАрозповів, що вчора на гарячу лінію ОДА по боротьбі з рейдерством надійшло повідомлення про ситуацію на автостанції. Вчора були на місці та почали вивчати ситуацію, спілкувалися із міською владою та поліцією.«Ми дійшли висновку, що в цій ситуації, коли є спір двох господарчих суб’єктів ми, як обласна влада мусимо зробити все, щоби дотримувався закон і щоб були захищені права пасажирів, бо скільки б господарчі суб'єкти не сварилися, пасажири мають бути захищеними», - наголосив радник голови ОДА.За його словами, в ОДА немає жодних зауважень до роботи автовокзалу.«Нам дуже приємно, що керівництво вокзалу пішло на зустріч і не вчинятиме дій з припинення перевезень пасажирів і закриттю автовокзалу, якщо, звичайно, не погіршиться ситуація і не буде ще штучних спроб дестабілізувати ситуацію.А тут вже питання до правоохоронної системи. Я думаю, що будь-які спроби втручання в роботу господарчого суб’єкту отримають гідну відсіч від правоохоронної системи України», - додав П'ятигорець.Нагадаємо, раніше повідомляли, що на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси . Таке рішення прийняли через рейдерськеЮрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи, а також про те, що підприємству. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі. Окрім того, юрист автостанції. Натомість сьогодні Герун, та заявив, що уночі його майно

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