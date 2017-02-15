Зняли фільм про волинське село
Сьогодні, 22:23
Студенти Київського національного університету культури і мистецтв зняли фільм про легендарне волинське село Сваловичі.
Про це повідомляє Вісник і К.
Маргарита Волошина, Олександра Рослякова та Михайло Бойко як університетську практичну роботу продемонстрували короткометражку «На краю світу», яка вмістила в себе кадри неповторної краси волинської природи, народних наспівів та говірок.
Крім цього, студенти показали й проблеми села, в якому залишилося всього 16 мешканців.
Нагадаємо, у селі Сваловичі Любешівського району триває Всеукраїнський пленер художників, організований Волинським обласним відділенням Українського фонду культури. Цього року участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Маргарита Волошина, Олександра Рослякова та Михайло Бойко як університетську практичну роботу продемонстрували короткометражку «На краю світу», яка вмістила в себе кадри неповторної краси волинської природи, народних наспівів та говірок.
Крім цього, студенти показали й проблеми села, в якому залишилося всього 16 мешканців.
Нагадаємо, у селі Сваловичі Любешівського району триває Всеукраїнський пленер художників, організований Волинським обласним відділенням Українського фонду культури. Цього року участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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