Зняли фільм про волинське село





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Маргарита Волошина, Олександра Рослякова та Михайло Бойко як університетську практичну роботу продемонстрували короткометражку «На краю світу», яка вмістила в себе кадри неповторної краси волинської природи, народних наспівів та говірок.



Крім цього, студенти показали й проблеми села, в якому залишилося всього 16 мешканців.



Нагадаємо, у селі Сваловичі Любешівського району триває Всеукраїнський пленер художників, організований Волинським обласним відділенням Українського фонду культури. Цього року участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України.



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