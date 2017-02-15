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Зняли фільм про волинське село

Зняли фільм про волинське село
Студенти Київського національного університету культури і мистецтв зняли фільм про легендарне волинське село Сваловичі.

Про це повідомляє Вісник і К.

Маргарита Волошина, Олександра Рослякова та Михайло Бойко як університетську практичну роботу продемонстрували короткометражку «На краю світу», яка вмістила в себе кадри неповторної краси волинської природи, народних наспівів та говірок.

Крім цього, студенти показали й проблеми села, в якому залишилося всього 16 мешканців.

Нагадаємо, у селі Сваловичі Любешівського району триває Всеукраїнський пленер художників, організований Волинським обласним відділенням Українського фонду культури. Цього року участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України.

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Теги: Сваловичі, фільм
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