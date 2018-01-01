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Розповіли подробиці пожежі у Луцьку

Розповіли подробиці пожежі у Луцьку
У Луцьку, на вулиці Ковельській, горіла квартира.

Подробиці Інформаційному агентству ВолиньPost розповів рятувальник Дмитро Дубина.

Нагадаємо, загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.

«Другий і третій поверх - житлові приміщення. Загорілася одна з квартир. Згоріло приблизно 70 квадратних метрів», - розповів

Зазначимо, що, станом на 16:00, пожежу ліквідували.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка визначить причини пожежі.

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Теги: пожежа, Луцьк, Ковельська, квартира, рятувальник
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