Розповіли подробиці пожежі у Луцьку
Сьогодні, 16:14
У Луцьку, на вулиці Ковельській, горіла квартира.
Подробиці Інформаційному агентству ВолиньPost розповів рятувальник Дмитро Дубина.
Нагадаємо, загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.
«Другий і третій поверх - житлові приміщення. Загорілася одна з квартир. Згоріло приблизно 70 квадратних метрів», - розповів
Зазначимо, що, станом на 16:00, пожежу ліквідували.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка визначить причини пожежі.
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Подробиці Інформаційному агентству ВолиньPost розповів рятувальник Дмитро Дубина.
Нагадаємо, загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.
«Другий і третій поверх - житлові приміщення. Загорілася одна з квартир. Згоріло приблизно 70 квадратних метрів», - розповів
Зазначимо, що, станом на 16:00, пожежу ліквідували.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка визначить причини пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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