На Волині шукають дезертира-втікача
Сьогодні, 12:17
Волинська поліція розшукує чоловіка, який самовільно залишив військову частину та переховується від правоохоронців.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Ківерцівський відділ поліції розшукує громадянина Касьяна Артура Сергійовича, 28 березня 1989 року народження, жителя райцентру Ківерці.
Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.
Чоловік переховується від правоохоронних органів.
Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365) 21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Ківерцівський відділ поліції розшукує громадянина Касьяна Артура Сергійовича, 28 березня 1989 року народження, жителя райцентру Ківерці.
Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.
Чоловік переховується від правоохоронних органів.
Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365) 21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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