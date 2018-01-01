На Волині шукають дезертира-втікача





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Ківерцівський відділ поліції розшукує громадянина Касьяна Артура Сергійовича, 28 березня 1989 року народження, жителя райцентру Ківерці.



Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.



Чоловік переховується від правоохоронних органів.



Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365) 21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська поліція розшукує чоловіка, який самовільно залишив військову частину та переховується від правоохоронців.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Ківерцівський відділ поліції розшукує громадянина, 28 березня 1989 року народження, жителя райцентру Ківерці.Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.Чоловік переховується від правоохоронних органів.Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365) 21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».

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