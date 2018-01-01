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На Волині шукають дезертира-втікача

На Волині шукають дезертира-втікача
Волинська поліція розшукує чоловіка, який самовільно залишив військову частину та переховується від правоохоронців.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Ківерцівський відділ поліції розшукує громадянина Касьяна Артура Сергійовича, 28 березня 1989 року народження, жителя райцентру Ківерці.

Розшукуваному повідомили про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.

Чоловік переховується від правоохоронних органів.

Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03365) 21297, 0993321611, 0967642967, або на лінію «102».

На Волині шукають дезертира-втікача

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Теги: кримінал, розшук, поліція
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