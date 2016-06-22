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У київській підземці знайшли закривавлене тіло

У київській підземці знайшли закривавлене тіло
У Києві у підземному переході виявили тіло закривавленого чоловіка. Попередня причина загибелі чоловіка - ножове поранення.

Тіло знайшли вночі 1 вересня, пише ТСН.ua з посиланням на прес-службу столичної поліції. 

Невідомого у крові побачили у пішохідному переході. На місце викликали патрульних та швидку. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення. 

Особа загиблого поки не встановлена,  документів на місці не було. Силовики уточнюють, що на вигляд чоловіку 25-30 років, був одягнений у темні джинси та синю спортивну кофту із сірим верхом.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання підозрюваних, зокрема опитали свідків, відпрацювали місце події та переглянули записи із камер відеонагляду. До управління поліції доставили кількох осіб для проведення слідчих дій та встановлення їх можливої причетності до смертельного поранення чоловіка. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 с. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину передбачено до 15 років позбавлення волі.

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Теги: тіло, вбивство
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