Волинь – у ТОПі областей, де найменше грошей на проекти доріг загального користування





Про це повідомили на Урядовому порталі, - пише



В Укравтодорі після перевірки виконання робіт з ремонту та реконструкції доріг, вирішили перерозподілити кошти виділені на дорожні проекти.



Згідно з рішенням, менше коштів на проекти доріг загального користування отримають 6 областей: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська та Чернівецька.



"Найбільш кричуща ситуація склалася на Миколаївщині. Цього року області виділено 560,7 млн грн. Втім, обсяг виконаних робіт складає лише 17%. Це найменший показник серед регіонів. З огляду на всі чинники і очікуване завершення будівельного сезону Укравтодор перерозподілив 300 млн грн, які виділялися на капремонт дороги «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв», і направив їх на ремонт дороги Н-11 Дніпро – Миколаїв у пропорції: 200 млн грн – Миколаївській області, а 100 млн грн – Дніпропетровській", - йдеться в повідомленні.



Також міжпроектний перерозподіл провели на Одещині та Дніпропетровщині.



Проекти, робота на яких досі не розпочалася, позбавили фінансування. Додаткові кошти відправили на ті, які можна довести до завершення.

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