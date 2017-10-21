2-річна дівчинка вижила після падіння з 10 поверху





Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає



"11 вересня о 8:37... надійшло повідомлення про те, що малолітня дитина випала з балкону квартири 10-го поверху житлового будинку на вулиці Електричній, Самарського району міста Дніпро", - йдеться у повідомленні.



По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що дівчинка 2016 року народження була у квартирі без догляду батьків. Вийшла на балкон, стала на стілець та перехилилась і впала через перило балкону на мотузки балкону 9 поверху.



"Дитина була врятована мешканцем будинку, який зайшов до квартири і зняв дівчинку з мотузок на балконі. Для подальшого обстеження дівчинку разом з матір'ю каретою швидкої медичної допомоги направлено до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні", – зазначили у ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі дівчинка випала з балкону 10 поверху. На щастя, вона пролетіла всього поверх і приземлилася на мотузки, які були на 9 поверсі.Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН "11 вересня о 8:37... надійшло повідомлення про те, що малолітня дитина випала з балкону квартири 10-го поверху житлового будинку на вулиці Електричній, Самарського району міста Дніпро", - йдеться у повідомленні.По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що дівчинка 2016 року народження була у квартирі без догляду батьків. Вийшла на балкон, стала на стілець та перехилилась і впала через перило балкону на мотузки балкону 9 поверху."Дитина була врятована мешканцем будинку, який зайшов до квартири і зняв дівчинку з мотузок на балконі. Для подальшого обстеження дівчинку разом з матір'ю каретою швидкої медичної допомоги направлено до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні", – зазначили у ДСНС.

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