Децентралізація – одна з найдієвіших антикорупційних реформ, – експерти Волинського ЦРУ

У Луцьку експерти ГО «Волинський центр розвитку урядування» розповіли, чому важливо об’єднуватися в громади та про «підводні камені» реформи.Про це йшлося у четвер, 13 вересня, під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід».Представник Волинського центру розвитку урядуванняна початку зустрічі зазначив, що сьогодні експерти зібралися не для того, аби щось покритикувати, а щоби пояснити складні процеси децентралізації простими словами.Він зауважив, що також зняли фільм про реформу за участю голів перших об’єднаних громад Волині.«2015 рік – це рік змін у напрямку реформи. Спочатку влада змінила бюджетне законодавство, аби дати можливість вирішувати питання розподілу ресурсів на місцях. На прикладі Луцька побачили, що бюджет почав зростати, що місто отримало свободу в реалізації своїх проектів», - розповів Юрій Моклиця.Першими на шляху об’єднання стали громади: Голобська, Велицька, Устилузька, Зимнівська і Смолигівська. Зокрема, Голобська ОТГ отримала +243 % доходів за перший рік.«Станом на 2017 рік надійшло +140 % надходжень в ОТГ. Це власні гроші, які заробили громади. Це дуже серйозна мотивація для громад розвиватися, адже голови розуміють, що кожен працівник, кожна заправка, яка дає ПДФО, розвиває громаду», - каже експерт ЦРУ.Упродовж трьох років держава допомагала громадам фінансами, тобто, субвенцією. Загалом волинські ОТГ отримали 183 мільйони гривень. Якщо ж громадам передадуть усі прогнозовані кошти, вони отримають 1,1 мільярда гривень.«Я б назвав цю реформу однією з найдієвіших у антикорупційній діяльності. Раніше були посередники: РДА, райради тощо. А тепер гроші «падають» напряму в ОТГ», - відзначив Моклиця.Експерт наголосив, що відмова від об’єднання означає й відмову від ресурсів та перспектив розвитку. На Волині досі не об’єдналися в ОТГ 220 сільських рад. Вони втратили понад 450 мільйонів власних доходів, а також 150 мільйонів субвенції.Створені ж громади за два роки впровадили у життя 167 проектів, вартість одного з яких – близько мільйона гривень. Зокрема, це ремонт доріг, освітлення, шкіл, дитячих садочків, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо.Також землі, які раніше були у державній власності, передають громадам.«Волинь займає 4-те місце в Україні зі створення ОТГ. Це гарний результат. У 2018 році почалися вже інші процеси – приєднання сільських та селищних рад до громад», - повідомив експерт.До кінця 2019 року на Волині можуть створити 29 нових громад та розширити ще 13 існуючих.Експерт Волинського ЦРУзазначив, що бюджет розвитку – головний критерій того, чи населений пункт розвивається. У 2014 році у Луцьку він становив 45 мільйонів, у 2017 – 250 мільйонів.«Роботи утричі збільшилися. Якщо говорити про інші успішні громади, наприклад, Княгининівську, то там бюджет розвитку у 2016 році становив7 мільйонів, у 2017 – 50 мільйонів, у Боратинській у 2016 році був 10 мільйонів, у 2017 році – 100 мільйонів. Але не скрізь так добре. Є громади під Луцьком, де пороздавали землі безкоштовно і навіть після об’єднання вони свій бюджет не збільшили», - відзначив він.За словами експерта Волинського центру розвитку урядування, на Волині позитивно сприймають децентралізацію 42,5%, тоді як в Україні – 18,2%.«Це одна з успішних реформ президента і уряду, але тут теж є проблеми. Перша – проблема інформування. Обговорення реформи стартувало у травні 2014 року, але у 2014-2015 році інформації було дуже мало, у дискусію переважно були втягнуті експерти і влада, але не люди. Люди жили міфами і не мали реальних уявлень про реформу», - поділився Григоренко.Друга проблема, на думку експерта, - запізнення з внесенням змін до законодавства щодо доєднання сіл до міст обласного значення:«Ніхто не хотів іти на вибори, тому ці зміни треба було вносити ще у 2015 році. Села поблизу міст обласного значення – багаті, з ними нелегко вести перемовини, адже вони самодостатні. Добре, що цю проблему уже виправили. Третя проблема, яка назріває – укрупнення районів».Голова Голобської громадимовив, що експерти добре вивчили ситуацію і підкріпили все цифрами.«Коли ми об’єдналися, то взагалі не знали, що робити. Законодавство відставало від реалій, але ми не жалкуємо, що створили ОТГ, бо це реальне наповнення бюджету. Сьогодні ми маємо 23 населені пункти», - повідомив він.Сергій Гарбарук наголосив, що, наприклад, у громаді встановили освітлення майже у всіх населених пунктах, навіть там, де є 30 мешканців. І це – позитиви децентралізації.«За роки реформи на ремонти доріг ми залучили понад 6 мільйонів гривень, на соціальну сферу – понад 6 мільйонів. Процес об’єднання негладкий, але нині – час реформ. Зрозуміло, що майже всі зміни люди сприймають у штики, але коли бачать реальні позитивні зміни, змінюють своє ставлення», - додав голова Голобської ОТГ.