У магазині Нововолинська, в якому дебоширив п'яний чоловік, пошкодили ролет та вікно. ФОТО





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Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані, хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.



14 вересня, на наступний ранок після інциденту, в «Студії квітів» розбили вікно на вхідних дверях. Камери відеоспостереження зафіксували молодика в капюшоні, який підійшов до магазину, розгромив ролет і двері та втік.



Видання звернулося за коментарем до Нововолинського відділку поліції. Журналісту розповіли, що на чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею «хуліганство», йому світить штраф.



Санкція статті 296 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.



Як раніше повідомляли, чоловік разом з сестрою після погрому в магазині колишньої поїхав у лікарню з пораненою рукою. В поліції підтвердили, що так і було. Там йому надали медичну допомогу та провели освідування, де підтвердили стан алкогольного сп’яніння. З лікарні чоловіка забрали правоохоронці у відділок для надання показів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у магазині «Студія квітів», що у Нововолинську, розбили вікно та ролет.Про це пише БУГ Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.14 вересня, на наступний ранок після інциденту, в «Студії квітів» розбили вікно на вхідних дверях. Камери відеоспостереження зафіксували молодика в капюшоні, який підійшов до магазину, розгромив ролет і двері та втік.Видання звернулося за коментарем до Нововолинського відділку поліції. Журналісту розповіли, що на чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею «хуліганство», йому світить штраф.Санкція статті 296 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.Як раніше повідомляли, чоловік разом з сестрою після погрому в магазині колишньої поїхав у лікарню з пораненою рукою. В поліції підтвердили, що так і було. Там йому надали медичну допомогу та провели освідування, де підтвердили стан алкогольного сп’яніння. З лікарні чоловіка забрали правоохоронці у відділок для надання показів.

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