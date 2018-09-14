У дитсадку на Волині дитина захворіла на кір





Хворобу у неї уже підтвердили лабораторні дослідження, проведені Нововолинським міськрайонним відділом Волинського обласного лабораторного центру, - пише



Дівчинка контактувала з родичами зі Львівщини. Тож можливо саме від них і підхопила інфекцію. З 6 вересня вона не ходить в дитсадочок, а група, яку відвідувала захворіла дитина, вже понад тиждень перебуває на карантині, – розповіла директор ДНЗ №4 Людмила Могіль.



За її словами, дівчинка мала щеплення від кору, показане за віком.



“У вихованки середньої групи 5 вересня, після денного сну, було виявлено підвищення температури. Стан дитини нагадував ГРВІ: дитина була млява, відмовлялась від їжі, проте скарг на больові відчуття не було. На запитання вихователя: «Чи болить голівка, горлечко?» – відповідь була негативна. Ми відразу повідомили маму, яка забрала дитину. Інформацію, про те, що у дівчинки виявлено захворювання на кір ми отримали 10 вересня від державної установи «Волинського міськрайонного відділу» Міністерства охорони здоров’я України. У відповідь на інформацію керівництвом дошкільного навчального закладу було видано наказ “Про заходи щодо запобігання поширення захворювання на кір в дошкільному навчальному закладі та про відсторонення від відвідування вихованців середньої групи №1“, – зазначила Людмила Могіль.



Відповідно до цього наказу, потрібно встановити медичне спостереження за дітьми та дорослими, які перебували в контакті із захворілою, посилити контроль за ранковим прийомом дітей по всіх групах та провести роз’яснювальну роботу з батьками, діти яких відстороненні від відвідування закладу. А також на період спостереження заборонити проведення масових заходів в закладі та участь у масових заходах поза ним.



Аби не допустити поширення кору, працівники дошкільного навчального закладу №4 невідкладно ознайомили батьківський колектив з інформацією про виявлення випадку цієї хвороби.



Зокрема, директор ДНЗ Людмила Могіль 12-го вересня зібрала батьківські збори, відверто розповіла про цю ситуацію і провела з батьками вихованців дитсадочка роз’яснювальну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську - новий випадок кору. Цього разу захворіла вихованка дошкільного навчального закладу №4.Хворобу у неї уже підтвердили лабораторні дослідження, проведені Нововолинським міськрайонним відділом Волинського обласного лабораторного центру, - пише нововолинськ.com.ua Дівчинка контактувала з родичами зі Львівщини. Тож можливо саме від них і підхопила інфекцію. З 6 вересня вона не ходить в дитсадочок, а група, яку відвідувала захворіла дитина, вже понад тиждень перебуває на карантині, – розповіла директор ДНЗ №4За її словами, дівчинка мала щеплення від кору, показане за віком.“У вихованки середньої групи 5 вересня, після денного сну, було виявлено підвищення температури. Стан дитини нагадував ГРВІ: дитина була млява, відмовлялась від їжі, проте скарг на больові відчуття не було. На запитання вихователя: «Чи болить голівка, горлечко?» – відповідь була негативна. Ми відразу повідомили маму, яка забрала дитину. Інформацію, про те, що у дівчинки виявлено захворювання на кір ми отримали 10 вересня від державної установи «Волинського міськрайонного відділу» Міністерства охорони здоров’я України. У відповідь на інформацію керівництвом дошкільного навчального закладу було видано наказ “Про заходи щодо запобігання поширення захворювання на кір в дошкільному навчальному закладі та про відсторонення від відвідування вихованців середньої групи №1“, – зазначила Людмила Могіль.Відповідно до цього наказу, потрібно встановити медичне спостереження за дітьми та дорослими, які перебували в контакті із захворілою, посилити контроль за ранковим прийомом дітей по всіх групах та провести роз’яснювальну роботу з батьками, діти яких відстороненні від відвідування закладу. А також на період спостереження заборонити проведення масових заходів в закладі та участь у масових заходах поза ним.Аби не допустити поширення кору, працівники дошкільного навчального закладу №4 невідкладно ознайомили батьківський колектив з інформацією про виявлення випадку цієї хвороби.Зокрема, директор ДНЗ Людмила Могіль 12-го вересня зібрала батьківські збори, відверто розповіла про цю ситуацію і провела з батьками вихованців дитсадочка роз’яснювальну роботу.

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