вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У дитсадку на Волині дитина захворіла на кір

У дитсадку на Волині дитина захворіла на кір
У Нововолинську - новий випадок кору. Цього разу захворіла вихованка дошкільного навчального закладу №4.

Хворобу у неї уже підтвердили лабораторні дослідження, проведені Нововолинським міськрайонним відділом Волинського обласного лабораторного центру, - пише нововолинськ.com.ua.

Дівчинка контактувала з родичами зі Львівщини. Тож можливо саме від них і підхопила інфекцію. З 6 вересня вона не ходить в дитсадочок, а група, яку відвідувала захворіла дитина, вже понад тиждень перебуває на карантині, – розповіла директор ДНЗ №4 Людмила Могіль.

За її словами, дівчинка мала щеплення від кору, показане за віком.

“У вихованки середньої групи 5 вересня, після денного сну, було виявлено підвищення температури. Стан дитини нагадував ГРВІ: дитина була млява, відмовлялась від їжі, проте скарг на больові відчуття не було. На запитання вихователя: «Чи болить голівка, горлечко?» – відповідь була негативна. Ми відразу повідомили маму, яка забрала дитину. Інформацію, про те, що у дівчинки виявлено захворювання на кір ми отримали 10 вересня від державної установи «Волинського міськрайонного відділу» Міністерства охорони здоров’я України. У відповідь на інформацію керівництвом дошкільного навчального закладу було видано наказ “Про заходи щодо запобігання поширення захворювання на кір в дошкільному навчальному закладі та про відсторонення від відвідування вихованців середньої групи №1“, – зазначила Людмила Могіль.

Відповідно до цього наказу, потрібно встановити медичне спостереження за дітьми та дорослими, які перебували в контакті із захворілою, посилити контроль за ранковим прийомом дітей по всіх групах та провести роз’яснювальну роботу з батьками, діти яких відстороненні від відвідування закладу. А також на період спостереження заборонити проведення масових заходів в закладі та участь у масових заходах поза ним.

Аби не допустити поширення кору, працівники дошкільного навчального закладу №4 невідкладно ознайомили батьківський колектив з інформацією про виявлення випадку цієї хвороби.

Зокрема, директор ДНЗ Людмила Могіль 12-го вересня зібрала батьківські збори, відверто розповіла про цю ситуацію і провела з батьками вихованців дитсадочка роз’яснювальну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, хвороба, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за порушення роботи покарали інтернет-клуби та пивний магазин
Сьогодні, 17:30
Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 17:22
У дитсадку на Волині дитина захворіла на кір
Сьогодні, 17:15
Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
Сьогодні, 16:55
«Шикарна робота»: нагородили найкращих лісівників Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
Через релігійні переконання матері двоє дітей з Волині підхопили кір Через релігійні переконання матері двоє дітей з Волині підхопили кір
21 серпень, 15:40
У Нововолинську на кір захворіло 30 дітей У Нововолинську на кір захворіло 30 дітей
04 липень, 12:39
У Нововолинську на кір захворіло 10 дітей У Нововолинську на кір захворіло 10 дітей
05 червень, 17:34
На Волині за тиждень на кір захворіло 81 людей На Волині за тиждень на кір захворіло 81 людей
01 червень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькій лікарні 3 місяці живе незряча уродженка Донбасу без документів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
 0
Підозрюваний у жорстокому вбивстві Литкіної частково визнав провину
Сьогодні, 17:55
 0
Волинянка, яка сама виховує 5-річну внучку, терміново потребує заміни серцевого клапана
Сьогодні, 17:46
 0
У Луцьку за порушення роботи покарали інтернет-клуби та пивний магазин
Сьогодні, 17:30
 0
Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8