«Спорт лото» в Луцьку порушує режим роботи, - ЗМІ





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На вулиці Винниченка заклади «Спорт лото» працюють після 22.00, нехтуючи правилами про режим роботи. Як повідомили очевидці, у ніч на 20 вересня, двері закладу були відчинені о 00:30, з нього виходили люди, щоб покурити.



Тому очевидці припускають, що заклади працюють у нічний час. І такі випадки роботи у нічний час вони бачили вже не вперше.



Видання нагадує, що згідно з рішенням Луцькради від 23 грудня 2008 року «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька», заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00.





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