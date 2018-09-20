«Спорт лото» в Луцьку порушує режим роботи, - ЗМІ
Сьогодні, 00:14
У Луцьку заклади «Спорт лото» працюють вночі, хоча обмежені режимом роботи до 22.00.
Про це пише «ВолиньUA».
На вулиці Винниченка заклади «Спорт лото» працюють після 22.00, нехтуючи правилами про режим роботи. Як повідомили очевидці, у ніч на 20 вересня, двері закладу були відчинені о 00:30, з нього виходили люди, щоб покурити.
Тому очевидці припускають, що заклади працюють у нічний час. І такі випадки роботи у нічний час вони бачили вже не вперше.
Видання нагадує, що згідно з рішенням Луцькради від 23 грудня 2008 року «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька», заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00.
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Про це пише «ВолиньUA».
На вулиці Винниченка заклади «Спорт лото» працюють після 22.00, нехтуючи правилами про режим роботи. Як повідомили очевидці, у ніч на 20 вересня, двері закладу були відчинені о 00:30, з нього виходили люди, щоб покурити.
Тому очевидці припускають, що заклади працюють у нічний час. І такі випадки роботи у нічний час вони бачили вже не вперше.
Видання нагадує, що згідно з рішенням Луцькради від 23 грудня 2008 року «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька», заклади «Спорт Лото» мають працювати до 22:00.
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