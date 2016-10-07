У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО

Показали фото бульвару Дружби Народів, тротуар в якому знаходиться в жахливому стані.Їх опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат«Бульвар Дружби Народів ось такий має вигляд... одна сторона в бруківці а інша в обіцянках влади на протязі останніх 4-років, не на часі, можливо Волі за 45 мільйонів необхідніше!!!» – йдеться у дописі.Також чоловік зазначив, що на ЛПЗ немає жодної велосипедної доріжки.