У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Показали фото бульвару Дружби Народів, тротуар в якому знаходиться в жахливому стані.
Їх опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат Микола Романюк.
«Бульвар Дружби Народів ось такий має вигляд... одна сторона в бруківці а інша в обіцянках влади на протязі останніх 4-років, не на часі, можливо Волі за 45 мільйонів необхідніше!!!» – йдеться у дописі.
Також чоловік зазначив, що на ЛПЗ немає жодної велосипедної доріжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат Микола Романюк.
«Бульвар Дружби Народів ось такий має вигляд... одна сторона в бруківці а інша в обіцянках влади на протязі останніх 4-років, не на часі, можливо Волі за 45 мільйонів необхідніше!!!» – йдеться у дописі.
Також чоловік зазначив, що на ЛПЗ немає жодної велосипедної доріжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика
Сьогодні, 13:06
У «Промені» стартує сезон турнірів з боулінгу*
Сьогодні, 12:55
У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Волинським медикам додатково дали майже 30 мільйонів на зарплати
Сьогодні, 12:44
У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири
Сьогодні, 12:40