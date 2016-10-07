вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО

У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО
Показали фото бульвару Дружби Народів, тротуар в якому знаходиться в жахливому стані.

Їх опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат Микола Романюк.

«Бульвар Дружби Народів ось такий має вигляд... одна сторона в бруківці а інша в обіцянках влади на протязі останніх 4-років, не на часі, можливо Волі за 45 мільйонів необхідніше!!!» – йдеться у дописі.

Також чоловік зазначив, що на ЛПЗ немає жодної велосипедної доріжки.
У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО
У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дружби Народів, Луцьк, тротуар, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика
Сьогодні, 13:06
У «Промені» стартує сезон турнірів з боулінгу*
Сьогодні, 12:55
У луцькому мікрорайоні – жахливий тротуар. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Волинським медикам додатково дали майже 30 мільйонів на зарплати
Сьогодні, 12:44
У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари Мешканці Луцька просять залатати ями та відремонтувати тротуари
25 вересень, 09:42
Комунальники зіпсували тротуар по вулиці Івана Франка, - лучанин. ФОТО Комунальники зіпсували тротуар по вулиці Івана Франка, - лучанин. ФОТО
21 червень, 16:31
Луцьку владу просять відремонтувати тротуари на Ветеранів Луцьку владу просять відремонтувати тротуари на Ветеранів
07 жовтень, 2016, 11:31
На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО
30 вересень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький зоопарк опублікував зворушливі історії тварин, врятованих від смерті. ФОТО
Сьогодні, 13:51
 0
У Рівному горів волинський тепловоз. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
 0
На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу
Сьогодні, 13:26
 0
На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика
Сьогодні, 13:06
 0
У «Промені» стартує сезон турнірів з боулінгу*
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8