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У Луцьку презентують роман «Карателі»

У Луцьку презентують роман «Карателі»
У Луцьку відбудеться презентація роману Владислава Якушева «Карателі».

Про це у Facebook повідомив декан факультету філології та журналістики СНУ імеі Лесі Українки Юрій Громик.

У четвер, 18 жовтня, у Луцьку відбудеться творча зустріч із Владиславом Якушевим – автором роману «Карателі», який уже назвали одним із найрезонансніших творів сучасної української літератури, присвячених подіям Антитерористичної операції на Сході України.

Зустріч, бесіда та автограф-сесія відбудеться о 12:00 на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (ауд. 101).

"Запрошуємо не лише майбутніх філологів і журналістів та представників мас-медіа, але й усіх, хто цікавиться сучасною літературою", - йдеться у повідомленні.


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Теги: презентація, література
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