У Луцьку презентують роман «Карателі»
Сьогодні, 17:08
У Луцьку відбудеться презентація роману Владислава Якушева «Карателі».
Про це у Facebook повідомив декан факультету філології та журналістики СНУ імеі Лесі Українки Юрій Громик.
У четвер, 18 жовтня, у Луцьку відбудеться творча зустріч із Владиславом Якушевим – автором роману «Карателі», який уже назвали одним із найрезонансніших творів сучасної української літератури, присвячених подіям Антитерористичної операції на Сході України.
Зустріч, бесіда та автограф-сесія відбудеться о 12:00 на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (ауд. 101).
"Запрошуємо не лише майбутніх філологів і журналістів та представників мас-медіа, але й усіх, хто цікавиться сучасною літературою", - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook повідомив декан факультету філології та журналістики СНУ імеі Лесі Українки Юрій Громик.
У четвер, 18 жовтня, у Луцьку відбудеться творча зустріч із Владиславом Якушевим – автором роману «Карателі», який уже назвали одним із найрезонансніших творів сучасної української літератури, присвячених подіям Антитерористичної операції на Сході України.
Зустріч, бесіда та автограф-сесія відбудеться о 12:00 на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (ауд. 101).
"Запрошуємо не лише майбутніх філологів і журналістів та представників мас-медіа, але й усіх, хто цікавиться сучасною літературою", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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