Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу

Марина Поплавська.



Відео у Facebook виклав журналіст видання dtp.kiev.ua Влад Антонов.



Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу",



Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували.



За словами Влада Антонова, шансів вижити в акторки не було, адже вона сиділа на передньому кріслі автобуса. Від сильного удару тіло Марини Поплавської фактично розірвало на шматки.



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