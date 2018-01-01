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Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу

Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу
Оприлюднили відео з місця жахливої аварії під Києвом, у якій загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська.

Відео у Facebook виклав журналіст видання dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.

Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували.

За словами Влада Антонова, шансів вижити в акторки не було, адже вона сиділа на передньому кріслі автобуса. Від сильного удару тіло Марини Поплавської фактично розірвало на шматки.

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Теги: аварія, Дизель шоу
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Коментарі 1
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Навіщо такі деталі озвучувати?подумайте про рідних :((((((
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