Не було шансів вижити: з'явилося моторошне відео з місця загибелі акторки відомого гумор-шоу
Сьогодні, 13:47
Оприлюднили відео з місця жахливої аварії під Києвом, у якій загинула акторка "Дизель шоу" Марина Поплавська.
Відео у Facebook виклав журналіст видання dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.
Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували.
За словами Влада Антонова, шансів вижити в акторки не було, адже вона сиділа на передньому кріслі автобуса. Від сильного удару тіло Марини Поплавської фактично розірвало на шматки.
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Відео у Facebook виклав журналіст видання dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Нагадаємо, 20 жовтня у ДТП під Києвом внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса, який перевозив акторів "Дизель шоу", загинула акторка Марина Поплавська.
Серед постраждалих в аварії були актори Єгор Крутоголов та Яна Глущенко, яких госпіталізували.
За словами Влада Антонова, шансів вижити в акторки не було, адже вона сиділа на передньому кріслі автобуса. Від сильного удару тіло Марини Поплавської фактично розірвало на шматки.
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Коментарі 1
Навіщо такі деталі озвучувати?подумайте про рідних :((((((
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