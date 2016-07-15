Заробітчанство – одна з основних причин алкоголізму на Волині

У Волинському обласному наркологічному диспансері стверджують, що значна частина алкозалежних волинян працездатного віку – вчорашні заробітчани.Про церозповіла завідувач першого відділення наркодиспансеруЗа словами спеціаліста, наразі алкоголізм на Волині "помолодшав" - середній вік пацієнтів становить близько 35 років. І майже кожен з них не так давно повернувся з заробітків за кордоном.Як розповідає Людмила Пащук, адаптація до чужої країни часто триває дуже важко для українських заробітчан. Тому, приїжджаючи додому, вони намагаються забути про приниження та переживання, які пережили на чужині."Невизначеність, яка є перед людьми вводить їх у соціальну депресію. Під час розмов про комунальні платежі, про те, що немає за що жити, вони знімають напругу, випивши 100 грам. Ще одна причина – міграція, яка принижує особистість. Адаптація за кордоном – це процес тривалий, він дає велике враження власного «я». Вони повертаються і реагують не тим, що йдуть у спортзал і грають м’яч, вони розказують один одному про ті приниження, які пережили і заливають це 100 грамами. Йде такий великий пандемічний процес спивання", – розповідає завідувач першого відділення Людмила Пащук.