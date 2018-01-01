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30 жовтня на Волині: гортаючи календар

30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Цього дня у 1991 році виконавчий комітет Луцької міськради народних депутатів прийняв рішення про перейменування вулиць міста: проспект Правди – на Грушевського, Ленінградська – на Привокзальну, Радянську розділити на дві частини: Лесі Українки, Винниченка і Стрілецька, Леніна – проспект Волі, майдан Возз’єднання – Братський міст та інші.

30 жовтня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій та Антон.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

30 жовтня 1988 року в селі Верба Володимир-Волинського району заснували перший в області осередок Української Гельсінської спілки.

30 жовтня 2009 року завершився страйк працівників ЛПЕ, як продовження минулорічного жовтневого та 3-денного травневого, через невиплату зарплати за кілька місяців. Місто жило без тролейбусів та автобусів ЛПЕ 18 днів.

2012 року відбувалися вибори до Верховної Ради України. 30 жовтня стало відомо, що семеро волинян пройшли до Верховної Ради України за партійними списками.

У 2015 році повідомили, хто переміг на виборах мерів трьох міст обласного значення на Волині. Мером Ковеля став попередній міський голова Олег Кіндер. Місто Володимир-Волинський вже вп'яте очолив Петро Саганюк і Нововолинським міським головою також вп'яте Віктор Сапожніков.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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