УПЦ (МП) судиться через Томос

До Верховного Суду подали три позови щодо скасування постанови Верховної Ради про підтримку звернення президентадо Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію.Про це повідомляє прес-слуба суду.«Станом на 30 жовтня 2018 року в провадженні Суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження… Ще одну справу призначено до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін», – йдеться в заяві.Позови подали громади УПЦ Московського патріархату при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської єпархії, Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря та єпископа Макарівського Вікарія Київської митрополії намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці міста Києва УПЦ МП.