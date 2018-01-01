УПЦ (МП) судиться через Томос
Сьогодні, 02:56
До Верховного Суду подали три позови щодо скасування постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію.
Про це повідомляє прес-слуба суду.
«Станом на 30 жовтня 2018 року в провадженні Суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження… Ще одну справу призначено до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін», – йдеться в заяві.
Позови подали громади УПЦ Московського патріархату при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської єпархії, Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря та єпископа Макарівського Вікарія Київської митрополії намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці міста Києва УПЦ МП.
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Про це повідомляє прес-слуба суду.
«Станом на 30 жовтня 2018 року в провадженні Суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження… Ще одну справу призначено до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін», – йдеться в заяві.
Позови подали громади УПЦ Московського патріархату при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської єпархії, Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря та єпископа Макарівського Вікарія Київської митрополії намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці міста Києва УПЦ МП.
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