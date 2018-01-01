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УПЦ (МП) судиться через Томос

УПЦ (МП) судиться через Томос
До Верховного Суду подали три позови щодо скасування постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію.

Про це повідомляє прес-слуба суду.

«Станом на 30 жовтня 2018 року в провадженні Суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження… Ще одну справу призначено до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін», – йдеться в заяві.

Позови подали громади УПЦ Московського патріархату при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської єпархії, Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря та єпископа Макарівського Вікарія Київської митрополії намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці міста Києва УПЦ МП.

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Теги: томос, Україна
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