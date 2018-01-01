(Не) безпечне місто: Луцьк досі не обладнали камерами відеоспостереження





Про те, що Луцьк виділився з-поміж інших міст розповів начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Олег Кічук під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 16 листопада -



«Луцьк на даний час єдиний обласний центр, де програма «Безпечне місто» не запрацювала. В інших обласних центрах (Рівне, Тернопіль) скрізь стоять камери у когось більше, у когось менше. Від 80 та більше камер. І коли проводився аналіз, то нам на порядок менше стало злочинності і підвищився рівень розкриття злочинів», – зауважив Олег Кічук.



Також він додав, що такі камери потрібні не лише поліції, а й самим лучанам. Адже це дозволить не тільки швидше розкривати злочини, а й стане способом профілактики правопорушень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Програма "Безпечне місто", спрямована на забезпечення міста відеоспостереженням, аби уникнути збільшення рівня злочинності, досі не працює у Луцьку.Про те, що Луцьк виділився з-поміж інших міст розповів начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській областіпід час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 16 листопада - повідомляє "Конкурент".«Луцьк на даний час єдиний обласний центр, де програма «Безпечне місто» не запрацювала. В інших обласних центрах (Рівне, Тернопіль) скрізь стоять камери у когось більше, у когось менше. Від 80 та більше камер. І коли проводився аналіз, то нам на порядок менше стало злочинності і підвищився рівень розкриття злочинів», – зауважив Олег Кічук.Також він додав, що такі камери потрібні не лише поліції, а й самим лучанам. Адже це дозволить не тільки швидше розкривати злочини, а й стане способом профілактики правопорушень.

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