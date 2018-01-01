Середня зарплата на Волині – понад 7 тисяч гривень

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волинської області у січні–жовтні становила 7151 грн.А це на 26,1% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. (в Україні – відповідно 8666 грн і на 25,6% більше), - інформує Головне управління статистики у Волинській області.За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Впродовж жовтня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 4,4% і на 1 листопада 2018р. становила 24,9 млн.грн, що дорівнює 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень.Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, становила 3,7 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 2,3% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6055 грн.