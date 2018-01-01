Зруйновані святині: 10 костелів, які втратила Волинь. ФОТО

Костел Св. Анни в Ковелі.

Дерев’яний костел в Софіївці (Ківерцівський р-н).

Парафіяльний костел у Володимирі-Волинському.

Костел в Устилузі.

Костел в Чорторийську (Маневицький р-н).

Костел в Камені-Каширському.

Костел у Великій Глуші (Любешівський р-н).

Костел Св.Антонія в Малих Голобах (Камінь-Каширський р-н).

Костел в Заболотті (Ратнівський р-н).

Костел в Заболотті (Ратнівський р-н).

До уваги читачів – фото волинських костелів, багато з яких не збереглись до наших часів.Нам вдалось розшукати світлини костелів у таких населених пунктах, як Ковель, Софіївка. Володимир-Волинський, Устилуг, Чорторийськ, Камінь-Каширський, Велика Глуша, Малі Голоби, Заболоття.Більшість з них перебувають в запустінні, знищені або реставруються.До прикладу, костел в Софіївці, більш відомій як містечко Трохимбрід, стертий з лиця землі разом із усіма забудовами цього населеного пункту в роки Другої світової війни.В міжвоєнний період, святині були доглянуті й повноцінно функціонували на Волині.Джерело фото: книга «WOŁYŃ I POLESIE W 1930 ROKU. LUDZIE I MIEJSCA»Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко