Зруйновані святині: 10 костелів, які втратила Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:25
До уваги читачів – фото волинських костелів, багато з яких не збереглись до наших часів.
Нам вдалось розшукати світлини костелів у таких населених пунктах, як Ковель, Софіївка. Володимир-Волинський, Устилуг, Чорторийськ, Камінь-Каширський, Велика Глуша, Малі Голоби, Заболоття.
Більшість з них перебувають в запустінні, знищені або реставруються.
До прикладу, костел в Софіївці, більш відомій як містечко Трохимбрід, стертий з лиця землі разом із усіма забудовами цього населеного пункту в роки Другої світової війни.
В міжвоєнний період, святині були доглянуті й повноцінно функціонували на Волині.
Джерело фото: книга «WOŁYŃ I POLESIE W 1930 ROKU. LUDZIE I MIEJSCA»
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
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Нам вдалось розшукати світлини костелів у таких населених пунктах, як Ковель, Софіївка. Володимир-Волинський, Устилуг, Чорторийськ, Камінь-Каширський, Велика Глуша, Малі Голоби, Заболоття.
Більшість з них перебувають в запустінні, знищені або реставруються.
До прикладу, костел в Софіївці, більш відомій як містечко Трохимбрід, стертий з лиця землі разом із усіма забудовами цього населеного пункту в роки Другої світової війни.
В міжвоєнний період, святині були доглянуті й повноцінно функціонували на Волині.
Джерело фото: книга «WOŁYŃ I POLESIE W 1930 ROKU. LUDZIE I MIEJSCA»
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Храми вражають.
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