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Зруйновані святині: 10 костелів, які втратила Волинь. ФОТО

Зруйновані святині: 10 костелів, які втратила Волинь. ФОТО
До уваги читачів – фото волинських костелів, багато з яких не збереглись до наших часів.

Нам вдалось розшукати світлини костелів у таких населених пунктах, як Ковель, Софіївка. Володимир-Волинський, Устилуг, Чорторийськ, Камінь-Каширський, Велика Глуша, Малі Голоби, Заболоття.

Більшість з них перебувають в запустінні, знищені або реставруються.

До прикладу, костел в Софіївці, більш відомій як містечко Трохимбрід, стертий з лиця землі разом із усіма забудовами цього населеного пункту в роки Другої світової війни.

В міжвоєнний період, святині були доглянуті й повноцінно функціонували на Волині.

Джерело фото: книга «WOŁYŃ I POLESIE W 1930 ROKU. LUDZIE I MIEJSCA»

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Костел Св. Анни в Ковелі.
Костел Св. Анни в Ковелі.
Дерев’яний костел в Софіївці (Ківерцівський р-н).
Дерев’яний костел в Софіївці (Ківерцівський р-н).
Парафіяльний костел у Володимирі-Волинському.
Парафіяльний костел у Володимирі-Волинському.
Костел в Устилузі.
Костел в Устилузі.
Костел в Чорторийську (Маневицький р-н).
Костел в Чорторийську (Маневицький р-н).
Костел в Камені-Каширському.
Костел в Камені-Каширському.
Костел у Великій Глуші (Любешівський р-н).
Костел у Великій Глуші (Любешівський р-н).
Костел Св.Антонія в Малих Голобах (Камінь-Каширський р-н).
Костел Св.Антонія в Малих Голобах (Камінь-Каширський р-н).
Костел в Заболотті (Ратнівський р-н).
Костел в Заболотті (Ратнівський р-н).
Костел в Заболотті (Ратнівський р-н).
Костел в Заболотті (Ратнівський р-н).


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