Авто розвернуло поперек дороги: у Луцьку зіткнулись два легковики
Сьогодні, 22:54
У Луцьку на проспекті Грушевського сталась дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляють очевидці аварії.
Аварія трапилась увечері 19 грудня на проспекті Грушевського неподалік Волинської обласної клінічної лікарні.
Зіткнулись дві автівки − Daewoo Lanos та Mazda.
Як повідомляють очевидці, від удару одну з машин розвернуло посеред дороги.
На місці події працює патрульна поліція.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
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Про це повідомляють очевидці аварії.
Аварія трапилась увечері 19 грудня на проспекті Грушевського неподалік Волинської обласної клінічної лікарні.
Зіткнулись дві автівки − Daewoo Lanos та Mazda.
Як повідомляють очевидці, від удару одну з машин розвернуло посеред дороги.
На місці події працює патрульна поліція.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
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