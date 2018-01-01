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Авто розвернуло поперек дороги: у Луцьку зіткнулись два легковики

Авто розвернуло поперек дороги: у Луцьку зіткнулись два легковики
У Луцьку на проспекті Грушевського сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляють очевидці аварії.

Аварія трапилась увечері 19 грудня на проспекті Грушевського неподалік Волинської обласної клінічної лікарні.

Зіткнулись дві автівки − Daewoo Lanos та Mazda.

Як повідомляють очевидці, від удару одну з машин розвернуло посеред дороги.

На місці події працює патрульна поліція.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

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Теги: аварія, поліція
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