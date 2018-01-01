Авто розвернуло поперек дороги: у Луцьку зіткнулись два легковики





Про це повідомляють очевидці аварії.



Аварія трапилась увечері 19 грудня на проспекті Грушевського неподалік Волинської обласної клінічної лікарні.



Зіткнулись дві автівки − Daewoo Lanos та Mazda.



Як повідомляють очевидці, від удару одну з машин розвернуло посеред дороги.



На місці події працює патрульна поліція.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



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