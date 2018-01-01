24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає перший заступник голови Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак (на фото).
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Данило.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 році відповідно до Указу Президента України.
На Волині цього дня у 1518 році Ковель отримав Магдебурзьке право.
24 грудня 1982 року – відкрився Музей історії органів внутрішніх справ Волині.
24 грудня 1996 року Нововолинська міська рада зареєструвала газету "Наше місто", перший номер якої вийшов 1 січня 1997 року.
24 грудня 1997 – прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1463 "Про утворення Луцького державного технічного університету" на базі індустріального інституту.
Цього ж дня у 2011 році стало відомо, що престижну премію Верховної Ради отримав професор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук Юрій Недужко. Це був єдиний науковець-волинянин, який удостоєний подібної високої державної наукової нагороди за 20-літню історію Незалежної України.
У 2012 році в Луцьку стріляли в народного депутата Валерія Чернякова. Невідомий чоловік вистрілив кілька разів у лобове скло авто, в якому їхав політик. Одна з куль потрапила в нього.
У квітні Черняков розповів, що прокуратура знайшла стрільця і справу передали до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Данило.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 році відповідно до Указу Президента України.
На Волині цього дня у 1518 році Ковель отримав Магдебурзьке право.
24 грудня 1982 року – відкрився Музей історії органів внутрішніх справ Волині.
24 грудня 1996 року Нововолинська міська рада зареєструвала газету "Наше місто", перший номер якої вийшов 1 січня 1997 року.
24 грудня 1997 – прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1463 "Про утворення Луцького державного технічного університету" на базі індустріального інституту.
Цього ж дня у 2011 році стало відомо, що престижну премію Верховної Ради отримав професор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук Юрій Недужко. Це був єдиний науковець-волинянин, який удостоєний подібної високої державної наукової нагороди за 20-літню історію Незалежної України.
У 2012 році в Луцьку стріляли в народного депутата Валерія Чернякова. Невідомий чоловік вистрілив кілька разів у лобове скло авто, в якому їхав політик. Одна з куль потрапила в нього.
У квітні Черняков розповів, що прокуратура знайшла стрільця і справу передали до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перші результати виборів: назвали, хто очолить дві громади на Волині
23 грудень, 23:15
Загиблий на трансформаторній підстанції у Луцьку був поліцейським
23 грудень, 22:40
Повідомили остаточні результати явки на виборах до волинських ОТГ
23 грудень, 21:37
У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона
23 грудень, 21:01