вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

3 січня на Волині: гортаючи календар

3 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 3 січня відзначає український політик і громадський діяч, народний депутат першого скликання, почесний громадянин міста Луцька Олександр Гудима (на фото).

Також день народження святкують гуморист, капітан команди «Замок Любарта» Назар Пащук, директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Тетяна Литвиненко, засновник, керівник та ведучий проекту у NLL NEWS Андрій Мацкевич, музикант Андрій Собчук, екс-депутат Волинської обласної ради Борис Загрева.

Іменини 3 січня у тих, хто носить ім'я Петро.

Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, довголіття, злагоди.

3 січня 1932 року у Луцьку було засноване Волинське українське театральне товариство.

Воно з'явилося для підтримання театру на Волині. До його складу входили люди, не байдужі до стану культури Волині.

На засіданнях товариства обговорювались проблеми та способи їх вирішення, розглядалися питання заснування театральної бібліотеки, організації різноманітних гуртків, читання лекцій та рефератів серед населення.

У 2013 році назвали 7 найвизначніших відкриттів волинських археологів у 2012 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Житловий Комплекс «ForRest» Житловий
Комплекс
«ForRest»
 вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО
Сьогодні, 00:13
3 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мінімальна зарплата в Україні зросла на 450 гривень
02 січень, 23:26
Вихованців Луцької музичної школи №1 відзначили у Польщі. ФОТО
02 січень, 22:55
Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону
02 січень, 22:10
Схожі новини
2 січня на Волині: гортаючи календар 2 січня на Волині: гортаючи календар
02 січень, 00:00
1 січня на Волині: гортаючи календар 1 січня на Волині: гортаючи календар
01 січень, 00:00
31 грудня на Волині: гортаючи календар 31 грудня на Волині: гортаючи календар
31 грудень, 2018, 00:00
30 грудня на Волині: гортаючи календар 30 грудня на Волині: гортаючи календар
30 грудень, 2018, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Італії з вікна випала 12-річна українка. ФОТО
Сьогодні, 00:13
 0
3 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мінімальна зарплата в Україні зросла на 450 гривень
02 січень, 23:26
 0
Вихованців Луцької музичної школи №1 відзначили у Польщі. ФОТО
02 січень, 22:55
 0
Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону
02 січень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8