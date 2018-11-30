Волинські медики розповіли, як не підчепити болячки на екзотичних курортах

Чимало волинян планують поїздки подалі від холодної і сирої зими у країни з теплим кліматом, в т.ч. з осередками «екзотичних» інфекційних захворювань.Тому є ризик з відпустки привезти не лише приємні враження, а й небезпечну хворобу. Найчастіше українці обирають для подорожі Єгипет, Туреччину, Таїланд, ОАЕ, країни Мексиканської Затоки тощо. В цих країнах туристи мають загрозу «підхопити» холеру, малярію, жовту лихоманку, вірус Зіка, лихоманку Денге та інші небезпечні хвороби, - повідомили у Волинському лабораторному центрі МОЗ України.Вкрай небезпечною для туристів є малярія (котра зустрічається у понад 100 країнах світу). Хвороба найбільш поширена у країнах тропічного та субтропічного клімату (країни Африки, Центральної та Південної Америки, Азії та Океанії). За останні десятиліття малярія за кількістю забраних життів за рік обійшла пневмонію і туберкульоз.В Україні щорічно реєструють понад 20 випадків «завізної» малярії. Зокрема, у 2018 році малярію найбільше діагностували у Харківській області (12 випадків). Також поодинокі хворі виявлялись у Івано-Франківській, Тернопільській, Полтавській областях та м. Києві. У 2 випадках хворих на малярію не врятували. Переважна більшість хворих перебували в екзотичних країнах під час відпустки, а вже після повернення додому в них діагностували захворювання та починали лікування. Вже у поточному році у Львові від важкої форми малярії помер бізнесмен, котрий перебував у відрядженні у Судані та Конго.Епідеміологи лабораторного центру нагадують, що малярія – це небезпечне для життя захворювання, що передається від хворої до здорової людини малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом. Вакцини для профілактики не існує. Діагностика малярії ґрунтується на клініко-епідеміологічних даних (перебування в ендемічній по малярії країні), наявності клінічних ознак (приступи гарячки) та результатів дослідження крові хворого.Для запобігання захворювання тим, хто планує від’їжджати до країн поширення малярії, рекомендують проводити хіміопрофілактику. За рекомендаціями ВООЗ, протималярійні препарати приймають по 1 таблетці щотижня до 6 місяців. Наприклад: делагіл (хлорохін) чи ларіам (мефлохін) з метою особистої профілактики слід приймати за один тиждень до виїзду та протягом всього терміну перебування на ендемічній території, а також, 4 тижні після повернення. Перед лікуванням — обов’язкова консультація лікаря лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання туриста.Важливо знати, що комарі нападають на людину найчастіше ввечері та вночі. У цей час бажано носити одяг, що прикривав би більшу частину тіла та уникати укусів комарів, використовуючи протимоскітні сітки на вікнах, а для відлякування комах — обов’язково користуватись репелентами.Щеплення проти жовтої лихоманки є обов’язковим при в’їзді до більшості країн Південної і Центральної Америки та Африки (всього понад 50 країн). Резервуаром і джерелом вірусу жовтої лихоманки, головним чином, є мавпи та хвора людина, а вірус передається через укуси комарів.Такі щеплення проводяться з 9-ти місячного віку при відсутності протипоказань. Їх проводять за 1 місяць до від’їзду, видають міжнародний сертифікат про вакцинацію і висновок лікаря про відсутність протипоказів для поїздки. Імунітет після вакцинації виробляється через 10 днів і триває протягом 10 років. А для волинян, нагадуємо: щеплення проти жовтої лихоманки проводять у поліклініках міст Львова, Києва та інших. До речі, при відсутності такого щеплення Вас знімуть з рейсу на підставі міжнародних медико-санітарних правил.Варто врахувати, що всі країни жаркого клімату об’єднує загальна особливість — недостатня забезпеченість доброякісною водою, що використовується для пиття, господарсько-побутових і рекреаційних цілей.Саме вода може містити збудники багатьох інфекцій (черевний тиф, паратифи, гепатити, холера, лямбліоз, дизентерія, лептоспіроз та інших бактеріальних і вірусних інфекцій, більшість відомих гельмінтозів тощо).За даними ВООЗ, до 50 % європейців, які відвідали країни тропічного клімату, перехворіли різноманітними діарейними інфекціями.Ситуація ускладнюється тим, що до теперішнього часу ні в одній із держав світової спільноти не отримані багатоцільові вакцини, що здатні забезпечити ефективний захист організму людини від збудників цих захворювань. Більш того, моновакцини, що випускаються в різних країнах (типу холерної), також не здатні забезпечити стійкий довготривалий і 100% імунітет у вакцинованих. А вакцинація проти холери рекомендується у разі виїзду до країн Індокитаю, (особливо в Індію і Бангладеш), котрі є традиційними ендемічними осередками холери.Найбільш простий і достатньо ефективний метод запобігання зараженню інфекційним захворюванням через воду — є її кипятіння або використання для пиття бутильованої води (придбаної у кафе, магазині тощо).Ще одна небезпека в екзотичних країнах – нанесення татуювань. Адже у пошуках екзотичних вражень, деякі подорожуючі «на пам’ять» про відпочинок, піддають себе різноманітним туземним маніпуляціям, що пов’язані з пошкодженням шкірних покривів: проколювання вух, носа, інших частин тіла, татуювання тощо. Тому, варто пам’ятати, що інструмент для таких маніпуляцій може cлугувати фактором передачі таких небезпечних захворювань, як ВІЛ-інфекція, гепатити В і С тощо.Епідеміологи радять наступне: в посольствах країн, у туристичних агентствах, або у лікаря, який оформляє довідки про стан здоров’я перед виїздом, ознайомитись з вимогами щодо в’їзду за кордон. А ще, рекомендуємо усім подорожуючим, обов’язково зробити щеплення проти хвороб, котрі часто зустрічаються в країні в’їзду.Проведення профілактичних заходів (як прийом протималярійних препаратів, проведення щеплень, дотримання правил особистої гігієни та вживання кипяченої води під час подорожі тощо) є запорукою Вашого безпечного відпочинку в „екзотичних” країнах.Для здорового відпочинку, лікарі-епідеміологи нагадують: подорожуючий повинен усвідомлювати, що вдале завершення подорожі і збереження його здоров’я — повністю залежить від того, наскільки чітко він буде виконувати рекомендації щодо профілактики небезпечних інфекційних захворювань.