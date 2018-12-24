На новорічні свята до бійців на Донбасі завітав Сашко Положинський. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
На новорічні та різдвяні свята до бійців 3-ї Окремої стрілецької роти ДУК "Правий сектор" завітав лідер гурту "Тартак" з Луцька Сашко Положинський.
Для бійців Сашко виконав свої найкращі пісні та привітав усіх, хто навіть під час свят продовжує стояти на захисті України, - інформує Правий сектор.
"Мій лицарський хрест" – пісня, яка не лишила байдужим нікого з присутніх та підняла бойовий дух наших Воїнів!" - поділилися враженнями бійці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для бійців Сашко виконав свої найкращі пісні та привітав усіх, хто навіть під час свят продовжує стояти на захисті України, - інформує Правий сектор.
"Мій лицарський хрест" – пісня, яка не лишила байдужим нікого з присутніх та підняла бойовий дух наших Воїнів!" - поділилися враженнями бійці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Він молодець.
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На новорічні свята до бійців на Донбасі завітав Сашко Положинський. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою»
Сьогодні, 18:00
У Польщі зіткнулися 17 машин
Сьогодні, 17:33