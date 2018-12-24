На новорічні свята до бійців на Донбасі завітав Сашко Положинський. ВІДЕО

Сашко Положинський.



Для бійців Сашко виконав свої найкращі пісні та привітав усіх, хто навіть під час свят продовжує стояти на захисті України, - інформує



"Мій лицарський хрест" – пісня, яка не лишила байдужим нікого з присутніх та підняла бойовий дух наших Воїнів!" - поділилися враженнями бійці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новорічні та різдвяні свята до бійців 3-ї Окремої стрілецької роти ДУК "Правий сектор" завітав лідер гурту "Тартак" з ЛуцькаДля бійців Сашко виконав свої найкращі пісні та привітав усіх, хто навіть під час свят продовжує стояти на захисті України, - інформує Правий сектор "Мій лицарський хрест" – пісня, яка не лишила байдужим нікого з присутніх та підняла бойовий дух наших Воїнів!" - поділилися враженнями бійці.

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