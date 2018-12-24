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На новорічні свята до бійців на Донбасі завітав Сашко Положинський. ВІДЕО

На новорічні свята до бійців на Донбасі завітав Сашко Положинський. ВІДЕО
На новорічні та різдвяні свята до бійців 3-ї Окремої стрілецької роти ДУК "Правий сектор" завітав лідер гурту "Тартак" з Луцька Сашко Положинський.

Для бійців Сашко виконав свої найкращі пісні та привітав усіх, хто навіть під час свят продовжує стояти на захисті України, - інформує Правий сектор.

"Мій лицарський хрест" – пісня, яка не лишила байдужим нікого з присутніх та підняла бойовий дух наших Воїнів!" - поділилися враженнями бійці.


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Теги: Сашко Положинський, АТО, воїни
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Коментарі 1
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