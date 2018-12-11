У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків





Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти Луцька у



@Особливу увагу варто звертати на дивних молодиків, які в темну пору доби здійснюють «ЗАКЛАДКИ» товару. Ці громадяни щось підкопують біля дерев чи стовпів, кріплять невідомі елементи на зливові труби чи підвіконники, роблять дивні фото тих чи інших місць.



З цього приводу, департамент муніципальної варти Луцької міської ради звертається до усіх свідомих громадян міста Луцька, керівників установ, підприємств та організацій, директорів ЖЕКів, голів ОСББ з проханням замальовувати незрозумілі на перший погляд інтернет адреси, які вони виявляють на фасадах своїх чи відомчих будівель.



Адже електронні посилання на ці сайти – це перша ланка збуту наркотичних засобів, як для дорослих, так і дітей.



Разом з тим, Департамент просить усіх лучан, які помітили таких осіб, спробувати їх сфотографувати з метою подальшого розпізнавання та негайно повідомити в поліцію за номером телефону 102 або написати на офіційну сторінку Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як боротися з масовою рекламою наркотиків у нашому місті вирішували на нараді з приводу обговорення актуальних питань щодо взаємодії з протидії збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема через мережу загального доступу Internet та інформування громади міста про шляхи протидії вказаному явищу, яка відбулась у приміщенні Луцької міської ради.Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти Луцька у facebook @Особливу увагу варто звертати на дивних молодиків, які в темну пору доби здійснюють «ЗАКЛАДКИ» товару. Ці громадяни щось підкопують біля дерев чи стовпів, кріплять невідомі елементи на зливові труби чи підвіконники, роблять дивні фото тих чи інших місць.З цього приводу, департамент муніципальної варти Луцької міської ради звертається до усіх свідомих громадян міста Луцька, керівників установ, підприємств та організацій, директорів ЖЕКів, голів ОСББ з проханням замальовувати незрозумілі на перший погляд інтернет адреси, які вони виявляють на фасадах своїх чи відомчих будівель.Адже електронні посилання на ці сайти – це перша ланка збуту наркотичних засобів, як для дорослих, так і дітей.Разом з тим, Департамент просить усіх лучан, які помітили таких осіб, спробувати їх сфотографувати з метою подальшого розпізнавання та негайно повідомити в поліцію за номером телефону 102 або написати на офіційну сторінку Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України", - йдеться в дописі.

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