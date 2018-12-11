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У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків

У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків
Як боротися з масовою рекламою наркотиків у нашому місті вирішували на нараді з приводу обговорення актуальних питань щодо взаємодії з протидії збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема через мережу загального доступу Internet та інформування громади міста про шляхи протидії вказаному явищу, яка відбулась у приміщенні Луцької міської ради.

Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти Луцька у facebook.

@Особливу увагу варто звертати на дивних молодиків, які в темну пору доби здійснюють «ЗАКЛАДКИ» товару. Ці громадяни щось підкопують біля дерев чи стовпів, кріплять невідомі елементи на зливові труби чи підвіконники, роблять дивні фото тих чи інших місць.

З цього приводу, департамент муніципальної варти Луцької міської ради звертається до усіх свідомих громадян міста Луцька, керівників установ, підприємств та організацій, директорів ЖЕКів, голів ОСББ з проханням замальовувати незрозумілі на перший погляд інтернет адреси, які вони виявляють на фасадах своїх чи відомчих будівель.

Адже електронні посилання на ці сайти – це перша ланка збуту наркотичних засобів, як для дорослих, так і дітей.

Разом з тим, Департамент просить усіх лучан, які помітили таких осіб, спробувати їх сфотографувати з метою подальшого розпізнавання та негайно повідомити в поліцію за номером телефону 102 або написати на офіційну сторінку Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України", - йдеться в дописі.
У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків

У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків

У Луцьку вирішували, як боротись з рекламою наркотиків

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Теги: реклама, наркотики, муніципали
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