Протипролежневий матрац: рекомендації з вибору та догляду*





Перший засіб профілактики та боротьби з такою проблемою — проти пролежнів. Він може мати різну конструкцію та призначення, тому перед покупкою важливо зрозуміти, який тип матраца необхідний у вашому конкретному випадку.



Різновиди протипролежневих матраців



За принципом дії матраци бувають:



1. Статичні — ті, що не потребують підключення до електромережі. Їх профілактична та лікувальна дії виявляються внаслідок зниження тиску на ділянки, схильні до пролежнів: сідниці, таз, лікті, плечі, лопатки. Матрац підлаштовується під індивідуальні вигини тіла. Завдяки цьому не порушується нормальний крово- та лімфообіг. Деякі вироби, наприклад Softform Premier Visco, можуть використовуватися для лікування пролежнів аж до 2-го ступеня.



2. Динамічні — для їх роботи потрібен компресор, що подає повітря. Цей тип виробів поділяється на пористі та секційні (балонні) моделі. У першому випадку виріб складається з невеликих чарунків, які наповнюються повітрям в шаховому порядку. У балонних моделях секції розташовані паралельно одна одній, а їх наповнення відбувається по черзі. Через те, що одні секції або чарунки надуваються, а інші в цей час здуваються, хворий отримує безперервний масаж, який перешкоджає утворенню пролежнів. Компресор працює цілодобово. Якщо хворий повністю знерухомлений, або пролежні досягли другого ступеня та вище, то потрібен компресорний матрац.



Правила вибору та експлуатації протипролежневих матраців



Щоб обрати необхідний матрац, зверніть увагу на такі параметри:



- Тип — для профілактики використовують статичний або динамічний матрац пористого типу. За другого й вище ступеня пролежнів необхідна секційна модель.

- Компресор — в деяких моделях передбачений режим «статика», за якого матрац фіксується нерухомо, а масаж припиняється. Також слід звертати увагу на рівень шуму компресора: оптимальний рівень становить 5–10 дБ.

- Мікроперфорація — завдяки мікроотворам тіло хворого не пріє. Підійде людям з підвищеним потовиділенням.

- Розмір — повинен відповідати розмірам ліжка.

- Максимально допустиме навантаження — важливий критерій для людей з надмірною масою тіла.



Динамічні вироби кладуть на звичайні матраци, трубки — в ногах, а компресор вішають на спинку ліжка або ставлять під неї. Попередньо, залежно від маси тіла людини, встановлюється необхідний рівень тиску на компресорі. На матрац кладуть простирадло, підвертаючи кінці, щоб воно не збиралось під час масажу. На сайті



Чистять матрац відповідно до інструкції. Але, попри тип матеріалу, категорично заборонено:



- використовувати абразивні мийні засоби;

- чистити в надутому вигляді;

- сушити під прямими сонячними променями й на обігрівачах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людям з обмеженими фізичними можливостями, прикутим до ліжка, необхідно забезпечити максимальний комфорт. Однак тривале нерухоме перебування в одній позі призводить до здавлювання м'яких тканин, порушення кровопостачання цих ділянок й утворення глибоких ран, що довго не загоюються.Перший засіб профілактики та боротьби з такою проблемою — матрац . Він може мати різну конструкцію та призначення, тому перед покупкою важливо зрозуміти, який тип матраца необхідний у вашому конкретному випадку.За принципом дії матраци бувають:1. Статичні — ті, що не потребують підключення до електромережі. Їх профілактична та лікувальна дії виявляються внаслідок зниження тиску на ділянки, схильні до пролежнів: сідниці, таз, лікті, плечі, лопатки. Матрац підлаштовується під індивідуальні вигини тіла. Завдяки цьому не порушується нормальний крово- та лімфообіг. Деякі вироби, наприклад Softform Premier Visco, можуть використовуватися для лікування пролежнів аж до 2-го ступеня.2. Динамічні — для їх роботи потрібен компресор, що подає повітря. Цей тип виробів поділяється на пористі та секційні (балонні) моделі. У першому випадку виріб складається з невеликих чарунків, які наповнюються повітрям в шаховому порядку. У балонних моделях секції розташовані паралельно одна одній, а їх наповнення відбувається по черзі. Через те, що одні секції або чарунки надуваються, а інші в цей час здуваються, хворий отримує безперервний масаж, який перешкоджає утворенню пролежнів. Компресор працює цілодобово. Якщо хворий повністю знерухомлений, або пролежні досягли другого ступеня та вище, то потрібен компресорний матрац.Щоб обрати необхідний матрац, зверніть увагу на такі параметри:- Тип — для профілактики використовують статичний або динамічний матрац пористого типу. За другого й вище ступеня пролежнів необхідна секційна модель.- Компресор — в деяких моделях передбачений режим «статика», за якого матрац фіксується нерухомо, а масаж припиняється. Також слід звертати увагу на рівень шуму компресора: оптимальний рівень становить 5–10 дБ.- Мікроперфорація — завдяки мікроотворам тіло хворого не пріє. Підійде людям з підвищеним потовиділенням.- Розмір — повинен відповідати розмірам ліжка.- Максимально допустиме навантаження — важливий критерій для людей з надмірною масою тіла.Динамічні вироби кладуть на звичайні матраци, трубки — в ногах, а компресор вішають на спинку ліжка або ставлять під неї. Попередньо, залежно від маси тіла людини, встановлюється необхідний рівень тиску на компресорі. На матрац кладуть простирадло, підвертаючи кінці, щоб воно не збиралось під час масажу. На сайті med-magazin.ua ви можете знайти широкий вибір протипролежневих матраців.Чистять матрац відповідно до інструкції. Але, попри тип матеріалу, категорично заборонено:- використовувати абразивні мийні засоби;- чистити в надутому вигляді;- сушити під прямими сонячними променями й на обігрівачах.

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