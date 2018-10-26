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Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО

Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО
Мешканці п’ятиповерхівки на бульварі Дружби Народів, 7 в обласному центрі скаржаться, що підвал будинку залитий водою, а через вологі стіни в під’їздах утворився грибок.

Про це Суспільному розповів один з мешканців будинку Олександр Антонець.

Чоловік каже, що вже втомився просити житлово-комунальне підприємство бодай якось відреагувати на проблему, а тому виклав фотографії стін, які покрилися грибком, на платформі "Відкрите місто".

Ще одна мешканка будинку Леся Огородничук розповіла, що у її квартирі стеля протікає вже давно, а тому на стінах також з'явився грибок, а в помешканні пахне сирістю та цвіллю. Окрім того, запевняє жінка, її родина почала хворіти.

Проте це не єдина проблема в будинку. Підвал п'ятиповерхівки постійно заливає водою.

Що про ці проблеми кажуть у ЖКГ та профільному департаменті – у сюжеті.

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Теги: Дружби Народів, будинок, грибок, покрівля, ремонт, підвал, вода
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