Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО





Про це Олександр Антонець.



Чоловік каже, що вже втомився просити житлово-комунальне підприємство бодай якось відреагувати на проблему, а тому виклав фотографії стін, які покрилися грибком, на платформі



Ще одна мешканка будинку Леся Огородничук розповіла, що у її квартирі стеля протікає вже давно, а тому на стінах також з'явився грибок, а в помешканні пахне сирістю та цвіллю. Окрім того, запевняє жінка, її родина почала хворіти.



Проте це не єдина проблема в будинку. Підвал п'ятиповерхівки постійно заливає водою.



Що про ці проблеми кажуть у ЖКГ та профільному департаменті – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці п’ятиповерхівки на бульварі Дружби Народів, 7 в обласному центрі скаржаться, що підвал будинку залитий водою, а через вологі стіни в під’їздах утворився грибок.Про це Суспільному розповів один з мешканців будинкуЧоловік каже, що вже втомився просити житлово-комунальне підприємство бодай якось відреагувати на проблему, а тому виклав фотографії стін, які покрилися грибком, на платформі "Відкрите місто" Ще одна мешканка будинкурозповіла, що у її квартирі стеля протікає вже давно, а тому на стінах також з'явився грибок, а в помешканні пахне сирістю та цвіллю. Окрім того, запевняє жінка, її родина почала хворіти.Проте це не єдина проблема в будинку. Підвал п'ятиповерхівки постійно заливає водою.Що про ці проблеми кажуть у ЖКГ та профільному департаменті – у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію