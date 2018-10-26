Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
Мешканці п’ятиповерхівки на бульварі Дружби Народів, 7 в обласному центрі скаржаться, що підвал будинку залитий водою, а через вологі стіни в під’їздах утворився грибок.
Про це Суспільному розповів один з мешканців будинку Олександр Антонець.
Чоловік каже, що вже втомився просити житлово-комунальне підприємство бодай якось відреагувати на проблему, а тому виклав фотографії стін, які покрилися грибком, на платформі "Відкрите місто".
Ще одна мешканка будинку Леся Огородничук розповіла, що у її квартирі стеля протікає вже давно, а тому на стінах також з'явився грибок, а в помешканні пахне сирістю та цвіллю. Окрім того, запевняє жінка, її родина почала хворіти.
Проте це не єдина проблема в будинку. Підвал п'ятиповерхівки постійно заливає водою.
Що про ці проблеми кажуть у ЖКГ та профільному департаменті – у сюжеті.
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Про це Суспільному розповів один з мешканців будинку Олександр Антонець.
Чоловік каже, що вже втомився просити житлово-комунальне підприємство бодай якось відреагувати на проблему, а тому виклав фотографії стін, які покрилися грибком, на платформі "Відкрите місто".
Ще одна мешканка будинку Леся Огородничук розповіла, що у її квартирі стеля протікає вже давно, а тому на стінах також з'явився грибок, а в помешканні пахне сирістю та цвіллю. Окрім того, запевняє жінка, її родина почала хворіти.
Проте це не єдина проблема в будинку. Підвал п'ятиповерхівки постійно заливає водою.
Що про ці проблеми кажуть у ЖКГ та профільному департаменті – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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