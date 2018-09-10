У центрі Одеси в орендованій квартирі знайшли тіла трьох молодих чоловіків





Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.



Їхні тіла були виявлені в орендованій квартирі у центрі міста.



Померлі – жителі Одеської області та інших регіонів України, 1989, 1994 та 2000 років народження.



За попередніми висновками судово-медичних експертів, смерть настала внаслідок отруєння невідомою речовиною.



Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»).



Тіла чоловіків направлені на експертизу. Слідство триває.



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