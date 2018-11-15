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Росія – у топі країн, з якими торгує Волинська область

Росія – у топі країн, з якими торгує Волинська область
На Волині обсяг експорту товарів у 2018р. становив 720,1 млн.дол. США, імпорту – 1368,3 млн.дол. Порівняно із 2017р. експорт збільшився на 4,5% (на 30,8 млн.дол.), імпорт зріс на 2,5% (на 32,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 109 країн світу, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (26,7% від загальнообласного експорту), Польщу (21,1%), Нідерланди (13,2%), Білорусь (5,5%), Російську Федерацію (3,1%), Італію (3,0%), Австрію (2,4%).

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 571,2 млн.дол. (79,3% загального обсягу експорту), що на 6,7% більше, ніж у 2017р.

Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 42,6%, деревина і вироби з деревини – 19,1%, продукти рослинного походження – 11,3%, меблі – 7,3%, живі тварини; продукти тваринного походження – 4,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 2,7%, текстильні матеріали та вироби – 2,5%.

Найбільше імпортували товарів з Білорусі (20,6% від загальнообласного імпорту), Угорщини (12,3%), Російської Федерації (11,4%), Польщі (11,1%), Німеччини (10,2%), Литви (10,0%), Індії (3,1%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу залишився майже на рівні 2017р. і становив 805,7 млн.дол., або 58,9% загального обсягу.

Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки займали 42,3% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 17,2%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 12,7%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 9,3%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5,4%, живі тварини; продукти тваринного походження – 3,5%, деревина і вироби з деревини – 2,2%.

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Теги: Росія, товари, торгівля, статистика, імпорт
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