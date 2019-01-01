Куди піти на вихідні у Луцьку: 22-24 лютого

Ось і завершується останній місяць зими. Чимало людей живуть очікуваннями весни, тепла і сонця. Звичайно, весна-весною, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи:) Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі.А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику. Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива!Подія:Тип заходу: кіномереглядМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 19:00Що обіцяють: Кіногурманів закликають 22 лютого, у п’ятницю, о 19:00 завітати до Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5), де пройде фестивальний кінопоказ від проекту «Lutsk night cinema».Цього разу усіх кінолюбителів запрошують на перегляд добірки найкращих короткометражних фільмів за версією Британської кіноакадемії – «BAFTA: Британія. Коротко 2018».У рамках п'ятничного кіноперегляду глядачам пропонуються до уваги короткометражні картини, що були номіновані на престижну премію BAFTA (Британська Академія Кіно і Телебачення) у 2018 році (загальна тривалість – 2 години). Усі стрічки будуть представлені в українському перекладі.Метою проекту «Lutsk night cinema» є пропаганда здорового способу життя. На заході забороняється розпивати алкоголь або приходити у нетверезому стані. Для глядачів будуть запропоновані чай/кава та смаколики. Глядачам дозволяється приносити із собою будь-які неалкогольні речі для їхнього комфорту.Кінопоказ пройде в рамках фестивалю «Нове британське кіно», який існує за підтримки Британської Ради в Україні у співпраці з дистриб’юторською компанією «Arthouse Traffic».Захід є безкоштовним. Наступний вечірній кінопоказ відбудеться вже у березні.Подія:Тип заходу: концертМісце: Show BasilicПочаток: 20:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться сольний концерт Арсена Мірзояна. Артист виступить 22 лютого о 20:00 у кафе "Show Basilic", - повідомив арт-директор закладу Назар Пащук."Всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Арсену Васєчко. Так вирішив співак, побачивши новину на одному з волинських сайтів. Арсен Васєчко маленький хлопчик з Волині, який потребує нашої допомоги!Арсенчик народився без ока, багаторазові операції і протезування в Україні не дали результату. Єдиний його шанс – це Німеччина, але вона занадто дорога для його сім’ї. Потрібно близько 10 000 €. На сьогодні залишилось зібрати 108 000 грн.Допомогти можна вже зараз:Приватбанк 5168 7422 3108 4686 Лотоцька Наталія Володимирівна", - йдеться у повідомленні.Квитки на концерт можна придбати у "Show Basilic",Інформація за тел. 0956021595Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: За свіжими музичними "бойовиками" ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство. Гадаємо, настав час виправити це і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах.Спробуємо втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятиріч. Будемо вдячні, якщо ви долучитесь до формування переліку треків цієї дискотівки ;)Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Ера якісної музики ще не пройшла. А джаз довіку тектиме в нашій крові. Приходь мліти від задоволення на чуттєвий джазовий вечір. Найкращі джазові хіти про кохання. На сцені Urban Gypsy та Ольга Чернишова. Лише 23 лютого. Не прогав!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї "Не П'ята, а Дев'ята..." представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Майдан»Початок: 21:00Що обіцяють: Lukewarm Ocean — гаряча суміш гаражного року, приправлена доброю часткою рок-н-ролу прямо з Гааги, Нідерланди. Гурт випустив у 2017 році дебютну платівку Electrical Arguments, Lukewarm Ocean зіграли кілька концертів в Нідерландах та відправилися у 5-ти тижневий тур Європою, зігравши концерти в Німеччині, Польщі, Литві, Росії, Україні та Чехії. У лютому 2019 року, Lukewarm Ocean повертаються з дебютним альбомом Please Discontinue та новим Європейським туром.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Цей не так давно створений дует чудових музикантів вже встиг добряче засвітитись у Луцьку та Рівному. І нічого дивного в цьому немає - Катріна (Ekaterina Griaznova, вокалістка) мешкає у місті Рівне, а Слеп (Сергій Гончаренко, гітарист, якого, напевно, багато хто тут добре знає, як учасника багатьох колективів) живе у Луцьку.Якось зібрались вони до купи і вирішили забацати проект "Sunshine Duo", з яким виконували б багато відомих сучасних хітів, не забуваючи про стандарти джазу. Що, власне, можна буде і почути та побачити наживо у Кораблику в неділю, 24 лютого. Запрошуємо усіх охочих покайфувати. А після концерту ще будуть танці від Андрія Тимчука.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Володимир Богданець, за казкою Лесі Українки "Біда навчить".Юний горобчик думав, що хтось йому зможе дати пораду, де і як знайти розум. З таким проханням він звертався до багатьох птахів, та потрібної відповіді не отримував. І тільки зазнавав нових поневірянь, набивав гулі. З ве¬ликими труднощами пережив зиму, зазнав холоду й голоду. Але все пережите загартувало його. Він при¬глядався до життя інших птахів і став добрим господарем, ніжним і дбайливим батьком. Тож недаремно існує народна приказка «Розум на дорозі не валяється».Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Кожен з нас не слухаючись батьків потрапляв у скрутні ситуації. Та це давало нам можливість самим переконатися в порадах тата й мами, а ще набути свого власного досвіду. Схожа історія відбулася і з маленьким Горобчиком в історії, яку ми пропонуємо. Але різниця в тому, що цьому Горобчику не було у кого запитати поради і одного дня він зустрівся з Бідою... Написав її для Вас Богдан Стельмах за мотивами казки нашої видатної землячки Лесі Українки, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук. (Прем’єра відбулася 4 лютого 1996 року.)Фільм:Жанр: мультфільм, фентезі, бойовик, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 13:20, 14:50, 16:20, 17:40, 19:20Про що фільм?Колись вікінги жили в гармонії з драконами. У ті часи вони ділили радість, горе... і останні штани. Здавалося, що так буде завжди, але поява загадкової Денної Фурії змінила життя острова. І тепер Іккінг і Беззубик зіткнуться з безжальним мисливцем на драконів, спраглим знищити все, що їм дорого.Фільм:Жанр: трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 11:00, 15:20, 19:30, 22:00Про що фільм?Ерл Стоун - самотній старий. Його приватний бізнес знаходиться на межі розорення, відносини з дружиною не ладяться, а діти, здається, давно забули про його існування. Несподівано йому пропонують незапорошену, але прибуткову работенку - просто водити машину. Стоун спочатку погоджується і незабаром розуміє, що став наркокурьером мексиканського картелю і потрапив в поле зору оперативника Агентства з контролю за оборотом наркотиків.Фільм:Жанр: драма, містика, трилерМісце: «Premier City»Початок: 21:40Про що фільм?Що таке "ефір"? Це загадкова для багатьох людей субстанція, яка наповнює весь Всесвіт. На звичайного чоловіка або на звичайну жінку він впливає більше психічно: вона забирає свідомість, а з часом і волю людини. Але вплив цього матеріалу на організм може привести до неймовірних результатів... Один військовий лікар на початку двадцятого століття вирішив провести кілька експериментів над людьми, щоб більше дізнатися про властивості ефіру. Він мріяв навчитися його використовувати для отримання безмежної влади над людьми, над їх тілами і розумом. Але якою ціною він зможе цього досягти? І чи зможе взагалі?