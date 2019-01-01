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Зима не відступить: прогноз погоди на березень

Зима не відступить: прогноз погоди на березень
До 20 березня в Україні переважатиме холодна вітряна погода. Вище 10-12 градусів тепла стовпчик термометра не покаже, а вночі будуть заморозки до -10 градусів.

Про це повідомляють Факти.

При цьому небо практично весь час буде затягнуте хмарами і йтиме дощ зі снігом. Взагалі березень буде багатий на дощі.

Перший тиждень місяця почнеться з опадів, а дні будуть досить теплими до +12 градусів.

На другому тижні денна погода буде залишатися на позначці у 10 градусів тепла, вночі заморозків не передбачається.

На третьому і четвертому тижні стовпчики термометра вдень будуть стрибати від 4 до 8 градусів з позначкою плюс.

А після 26 березня в Україні повернеться морозна погода, вночі будуть заморозки до -7 градусів.

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Теги: погода, березень, весна, мороз, прогноз
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