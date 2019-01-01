Зима не відступить: прогноз погоди на березень





Про це повідомляють



При цьому небо практично весь час буде затягнуте хмарами і йтиме дощ зі снігом. Взагалі березень буде багатий на дощі.



Перший тиждень місяця почнеться з опадів, а дні будуть досить теплими до +12 градусів.



На другому тижні денна погода буде залишатися на позначці у 10 градусів тепла, вночі заморозків не передбачається.



На третьому і четвертому тижні стовпчики термометра вдень будуть стрибати від 4 до 8 градусів з позначкою плюс.



А після 26 березня в Україні повернеться морозна погода, вночі будуть заморозки до -7 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 20 березня в Україні переважатиме холодна вітряна погода. Вище 10-12 градусів тепла стовпчик термометра не покаже, а вночі будуть заморозки до -10 градусів.Про це повідомляють Факти При цьому небо практично весь час буде затягнуте хмарами і йтиме дощ зі снігом. Взагалі березень буде багатий на дощі.Перший тиждень місяця почнеться з опадів, а дні будуть досить теплими до +12 градусів.На другому тижні денна погода буде залишатися на позначці у 10 градусів тепла, вночі заморозків не передбачається.На третьому і четвертому тижні стовпчики термометра вдень будуть стрибати від 4 до 8 градусів з позначкою плюс.А після 26 березня в Україні повернеться морозна погода, вночі будуть заморозки до -7 градусів.

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