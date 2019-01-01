Зима не відступить: прогноз погоди на березень
Сьогодні, 06:28
До 20 березня в Україні переважатиме холодна вітряна погода. Вище 10-12 градусів тепла стовпчик термометра не покаже, а вночі будуть заморозки до -10 градусів.
Про це повідомляють Факти.
При цьому небо практично весь час буде затягнуте хмарами і йтиме дощ зі снігом. Взагалі березень буде багатий на дощі.
Перший тиждень місяця почнеться з опадів, а дні будуть досить теплими до +12 градусів.
На другому тижні денна погода буде залишатися на позначці у 10 градусів тепла, вночі заморозків не передбачається.
На третьому і четвертому тижні стовпчики термометра вдень будуть стрибати від 4 до 8 градусів з позначкою плюс.
А після 26 березня в Україні повернеться морозна погода, вночі будуть заморозки до -7 градусів.
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Про це повідомляють Факти.
При цьому небо практично весь час буде затягнуте хмарами і йтиме дощ зі снігом. Взагалі березень буде багатий на дощі.
Перший тиждень місяця почнеться з опадів, а дні будуть досить теплими до +12 градусів.
На другому тижні денна погода буде залишатися на позначці у 10 градусів тепла, вночі заморозків не передбачається.
На третьому і четвертому тижні стовпчики термометра вдень будуть стрибати від 4 до 8 градусів з позначкою плюс.
А після 26 березня в Україні повернеться морозна погода, вночі будуть заморозки до -7 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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