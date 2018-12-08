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Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття

Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття
Сортування відходів дозволяє країнам Європи не «тонути» у сміттєвих завалах і не утримувати багатогектарні й надзвичайно шкідливі для довкілля і для людей сміттєзвалища.

У Нововолинську наразі є 10 майданчиків з відповідними контейнерами для сортування сміття. А цьогоріч планують облаштувати ще 10, - інформує Нововолинськ.com.ua.

Аби закупити 60 металевих різнокольорових баків для сміття 2018-го з місцевого бюджету виділили 300 тисяч гривень. Так, у місті встановили 10 контейнерів для скла, 10 для паперу та 40 для твердих побутових відходів.

На сьогоднішній момент у місті знаходяться близько ста сміттєвих майданчиків. Більше трьох років тому біля всіх сміттєвих баків встановили сітки для пластикових пляшок.

Цього року виробниче управління комунального господарства житлово-комунального об’єднання планує встановити на майданчиках міста ще 60 контейнерів жовтого, синього та зеленого кольорів для збору скла, паперу та пластику. На ці потреби міськрада дала 200 тисяч гривень. Наразі, за словами заступника директора ВУКГ Артема Авельчука, на системі публічних закупівель Prozorro триває тендер на закупівлю необхідної кількості контейнерів.

«Зараз на системі Prozorro відбувається кваліфікування переможця аукціону. Ним стала фірма з Чернігова. Саме вона має виготовити 60спеціальних контейнерів для сортування сміття. Окрім цього ми ще плануємо встановити 20 баків для ПЕТ-пляшок», – зазначив Артем Авельчук.

Однак, як наголошує Артем Авельчук, основна проблема в тому, що люди не сортують сміття, хоча мають для цього усі можливості. Дехто не знає, з чого почати, а дехто просто не розуміє важливість сортування сміття.

«Дуже малий відсоток мешканців нашого міста добре відсортовують сміття. Було б добре, як би вони більш свідоміше до цього відносились і окремо складали органіку, папір, скло і пляшки. Це б значно розвантажило наш полігон твердих побутових відходів, що знаходиться в селі Стара Лишня. Адже його ліміт з часом вичерпається», – зауважив Артем Авельчук.

Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття
Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття
Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття
Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття
Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття

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Теги: сміття, сортування
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