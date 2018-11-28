У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО





Про це на своїй сторінці у



Адміністративний протокол за неналежне відновлення благоустрою після проведення земляних робіт у місті Луцьку склав інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на головного інженера МП «Шлях».



9 жовтня 2018 року департамент муніципальної варти Луцька видав ордер ПрАТ «Волиньобленерго» для виконання ремонтних робіт на кабельній лінії по вулиці Глушець. Ордер діяв до 12 грудня минулого року.



Станом на сьогодні ремонтні роботи завершенні, однак благоустрій території не відновили. Ці роботи мали проводити працівники МП «Шлях».







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