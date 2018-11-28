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У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО

У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО
У Луцьку на одній із вулиць після проведення земляних робіт, не відновили благоустрій території.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляють муніципали.

Адміністративний протокол за неналежне відновлення благоустрою після проведення земляних робіт у місті Луцьку склав інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на головного інженера МП «Шлях».

9 жовтня 2018 року департамент муніципальної варти Луцька видав ордер ПрАТ «Волиньобленерго» для виконання ремонтних робіт на кабельній лінії по вулиці Глушець. Ордер діяв до 12 грудня минулого року.

Станом на сьогодні ремонтні роботи завершенні, однак благоустрій території не відновили. Ці роботи мали проводити працівники МП «Шлях».

У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО
У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО
У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО

У Луцьку не відновили тротуар після ремонту на кабельній лінії. ФОТО

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Теги: тротуар, ремонт, кабельна лінія, відновлення
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