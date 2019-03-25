На Волині громада церкви вирішила залишатись при Московському патріархаті. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
У неділю, 24 березня, в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП волинського міста Камінь-Каширський відбулося парафіяльне зібрання релігійної громади.
Йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
На зборах люди проголосували за те, аби лишатись при Московському патріархаті.
Півсотні прихожан проголосували за перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, що громада села Великий Курінь, що на Любешівщині також не захотіла зрікатись Московського патріархату.
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Йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
На зборах люди проголосували за те, аби лишатись при Московському патріархаті.
Півсотні прихожан проголосували за перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, що громада села Великий Курінь, що на Любешівщині також не захотіла зрікатись Московського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Не злякались. Є ще адекватні.
чесний і правильний вибір
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