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На Волині громада церкви вирішила залишатись при Московському патріархаті. ВІДЕО

На Волині громада церкви вирішила залишатись при Московському патріархаті. ВІДЕО
У неділю, 24 березня, в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП волинського міста Камінь-Каширський відбулося парафіяльне зібрання релігійної громади.

Йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.

На зборах люди проголосували за те, аби лишатись при Московському патріархаті.

Півсотні прихожан проголосували за перехід до ПЦУ.



Нагадаємо, що громада села Великий Курінь, що на Любешівщині також не захотіла зрікатись Московського патріархату.

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Теги: Камінь-Каширський, зроби, громада, парафіяни церква, УПЦ МП, ПЦУ, перехід, голосування
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