Вигоріло 2 га території: на Волині вогнеборці разом з лісівниками гасили суху траву. ФОТО





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"За 6 квітня рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського спільно з працівниками ДП "Камінь-Каширське ЛГ" ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 2 га поблизу села Залазько Осівецької сільської ради Камінь-Каширського району", - повідомляють рятувальники.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські пожежники разом із працівниками ДП "Камінь-Каширське ЛГ" ліквідовували займання сухої трави.Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області."За 6 квітня рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського спільно з працівниками ДП "Камінь-Каширське ЛГ" ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 2 га поблизу села Залазько Осівецької сільської ради Камінь-Каширського району", - повідомляють рятувальники.

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