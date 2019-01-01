Вигоріло 2 га території: на Волині вогнеборці разом з лісівниками гасили суху траву. ФОТО
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Волинські пожежники разом із працівниками ДП "Камінь-Каширське ЛГ" ліквідовували займання сухої трави.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.
"За 6 квітня рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського спільно з працівниками ДП "Камінь-Каширське ЛГ" ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 2 га поблизу села Залазько Осівецької сільської ради Камінь-Каширського району", - повідомляють рятувальники.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.
"За 6 квітня рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського спільно з працівниками ДП "Камінь-Каширське ЛГ" ліквідували пожежу сухої трави та чагарників на площі 2 га поблизу села Залазько Осівецької сільської ради Камінь-Каширського району", - повідомляють рятувальники.
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