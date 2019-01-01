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У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля

У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля
У храмі села Лобачівка, котрий перейшов до ПЦУ, представили нового настоятеля.

Про це у Facebook повідомив декан Горохівського благочиння Волинської єпархії ПЦУ отець Андрій Сидор.

Нагадаємо, коли віряни розповіли про свої наміри перейти до ПЦУ, священик УПЦ (МП) всіляко намагався цьому завадити. Обзивав своїх прихожан грішниками, просив покаятися та не йти до сатанинської церкви.

Згодом священик заявив, що церква його, бо він її приватизував, і буде правити для тих, хто з ним.

Однак врешті віряни все таки відстояли своє право і в Прощену неділю у Лобачівці Горохівського району відбулося перше богослужіння українською мовою, яке провів отець Сергій з села Скриголове.

Тепер же Сергія Петрощука з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла представили як настоятеля храму.
У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля
У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля
У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля
У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля


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Теги: релігія, УПЦ (МП), ПЦУ
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