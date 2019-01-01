28 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналісти(на фото) таВітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.Також вітаємо з іменинами усіх, хто носить імена Анастасія, Андрій, Віктор. Хай вам щастить у житті та завжди буде поряд ангел-охоронець.28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».