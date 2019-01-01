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28 квітня на Волині: гортаючи календар

28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналісти Юлія Малєєва (на фото) та Юлія Остапович.

Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.

Також вітаємо з іменинами усіх, хто носить імена Анастасія, Андрій, Віктор. Хай вам щастить у житті та завжди буде поряд ангел-охоронець.

28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».

У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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