28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналісти Юлія Малєєва (на фото) та Юлія Остапович.
Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.
Також вітаємо з іменинами усіх, хто носить імена Анастасія, Андрій, Віктор. Хай вам щастить у житті та завжди буде поряд ангел-охоронець.
28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».
У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».
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Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.
Також вітаємо з іменинами усіх, хто носить імена Анастасія, Андрій, Віктор. Хай вам щастить у житті та завжди буде поряд ангел-охоронець.
28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».
У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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