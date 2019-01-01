Чоловік підірвав себе в наркодиспансері





Про це інформує



За повідомленням ЗМІ, терориста доправили до наркодиспасера у неадекватному стані.



Коли він зрозумів, що вирватися і втекти йому не вдасться, то підірвав гранату. Бойовик загинув.



Від вибуху гранати постраждав головний лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Донецьку бойовик під кайфом підірвав себе і лікаря наркодиспансеру.Про це інформує depoДонбас За повідомленням ЗМІ, терориста доправили до наркодиспасера у неадекватному стані.Коли він зрозумів, що вирватися і втекти йому не вдасться, то підірвав гранату. Бойовик загинув.Від вибуху гранати постраждав головний лікар.

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