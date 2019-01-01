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Чоловік підірвав себе в наркодиспансері

Чоловік підірвав себе в наркодиспансері
В Донецьку бойовик під кайфом підірвав себе і лікаря наркодиспансеру.

Про це інформує depoДонбас.

За повідомленням ЗМІ, терориста доправили до наркодиспасера у неадекватному стані.

Коли він зрозумів, що вирватися і втекти йому не вдасться, то підірвав гранату. Бойовик загинув.

Від вибуху гранати постраждав головний лікар.

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Теги: граната, вибух
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