Чоловік підірвав себе в наркодиспансері
Сьогодні, 12:19
В Донецьку бойовик під кайфом підірвав себе і лікаря наркодиспансеру.
Про це інформує depoДонбас.
За повідомленням ЗМІ, терориста доправили до наркодиспасера у неадекватному стані.
Коли він зрозумів, що вирватися і втекти йому не вдасться, то підірвав гранату. Бойовик загинув.
Від вибуху гранати постраждав головний лікар.
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Про це інформує depoДонбас.
За повідомленням ЗМІ, терориста доправили до наркодиспасера у неадекватному стані.
Коли він зрозумів, що вирватися і втекти йому не вдасться, то підірвав гранату. Бойовик загинув.
Від вибуху гранати постраждав головний лікар.
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