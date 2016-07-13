На пішохідній доріжці у Луцьку з-під асфальту стирчить металевий прут. ФОТО
Сьогодні, 06:04
У Луцьку в дворі між будинками №3 та №3а, що на проспекті Молоді, з-під асфальту стирчить шматок металевого прута.
Відповідну скаргу на платформі "Відкрите місто" зареєстрував Михайло Шелеп.
"Це може призвезти, як до псування майна, так і до травмування громадян. Цієї стежкою ходить багато учнів. Прошу негайно прибрати небезпечний елемент і в подальшому заасфальтувати (або викласти бруківкою) цю стежку що між будинками 3а та 3 на пр. Молоді у м. Луцьку", - йдеться у зверненні.
Наразі сповіщення про проблему надіслані до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти, а проблема залишається відкритою.
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Відповідну скаргу на платформі "Відкрите місто" зареєстрував Михайло Шелеп.
"Це може призвезти, як до псування майна, так і до травмування громадян. Цієї стежкою ходить багато учнів. Прошу негайно прибрати небезпечний елемент і в подальшому заасфальтувати (або викласти бруківкою) цю стежку що між будинками 3а та 3 на пр. Молоді у м. Луцьку", - йдеться у зверненні.
Наразі сповіщення про проблему надіслані до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти, а проблема залишається відкритою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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