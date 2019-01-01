«Play Hall» – новий формат сімейного відпочинку у «Промені»*

Вже майже рік відвідувачі РЦ «Промінь» мають змогу розважатись у сучасній ігровій зоні «Play Hall», яка налічує 6 автоматів-симуляторів передових американських брендів, призовий апарат Key Master та аерохокей.Про це повідомляє прес-служба закладу.Ігровий простір створений для різної вікової категорії гостей. Тому кожен має змогу обирати ігри за інтересами. Адже є автомати, як Moto GP, Batman, які можуть між собою синхронізовувати сеанси гри для того, аби учасники могли змагатись між собою.Такі автомати як ALIENCE Armagedon та Jurastic Park з найсучаснішою графікою захоплюють гостей віртуальним світом та дають можливість грати в одній команді. Ці автомати найчастіше обирають батьки з дітьми, або компанії однолітків. Однак найсімейнішою грою вважається аерохокей.На вихідних можна часто спостерігати справжні сімейні змагання. Таку тенденцію помітили організатори «Play hall» та планують влаштувати турнір з аерохокею.Загалом вартозауважити, що розваги ігрової зони є цілком доступними. Найдорожча гра вартує 20 грн. А всіх гостей «Play Hall» пригощає дитяче кафе «Чорничне» смачними напоями зі знижкою 20%.Додаткову інформацію та правила ігрового простору дізнавайтесь у чергових залу або за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.