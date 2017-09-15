На кордоні з Росією затримали українця, який віз вибухівку. ВІДЕО





Про це



Вибухівку знайшли у газовому балоні транспортного засобу. В автівці до Росії прямував громадянин України.



Наразі речовину вилучено. До компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».



Триває експертиза.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункт пропуску «Гоптівка» на Харківщині прибув автомобіль «Ніссан». Під час огляду автівки в ній виявили 56 банок з написом «CREATINE», наповнених речовиною, схожою на вибухівку у вигляді пороху.Про це інформує прес-служба ДПС України.Вибухівку знайшли у газовому балоні транспортного засобу. В автівці до Росії прямував громадянин України.Наразі речовину вилучено. До компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».Триває експертиза.

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