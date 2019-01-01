Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення





Про це



26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,1 - 0,6 м над рiвнями на 04 год.



Зберiгається можливiсть перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, будiвель, госпоб'єктiв у Сокальському районі Львiвськоi областi.



26-27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год.



Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Українського Гідрометцентру, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води у кількох річках на Волині.Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,1 - 0,6 м над рiвнями на 04 год.Зберiгається можливiсть перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, будiвель, госпоб'єктiв у Сокальському районі Львiвськоi областi.26-27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год.Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області.

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