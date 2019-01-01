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Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення

Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення
За даними Українського Гідрометцентру, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води у кількох річках на Волині.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,1 - 0,6 м над рiвнями на 04 год.

Зберiгається можливiсть перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, будiвель, госпоб'єктiв у Сокальському районі Львiвськоi областi.

26-27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год.

Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області.

Зображення ілюстративне

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Теги: паводок, підтоплення, річка, рівень води
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