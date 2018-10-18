Водійка народилася в сорочці: під Луцьком вантажівка влетіла у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
У селі Княгининок сталась аварія.
Відео аварії у спільноті Княгининівська громада опублікував працівник сільради Сергій Ужегов.
Він зазначив, що 24 травня о 19:30 у с. Княгининок, на перехресті вул. Соборної та вул. Бригадний двір трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів.
«Будьте уважні на дорогах та дотримуйтесь безпечної відстані до інших автомобілів!» – йдеться у дописі.
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Відео аварії у спільноті Княгининівська громада опублікував працівник сільради Сергій Ужегов.
Він зазначив, що 24 травня о 19:30 у с. Княгининок, на перехресті вул. Соборної та вул. Бригадний двір трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів.
«Будьте уважні на дорогах та дотримуйтесь безпечної відстані до інших автомобілів!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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