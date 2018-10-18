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Водійка народилася в сорочці: під Луцьком вантажівка влетіла у легковик. ВІДЕО

Водійка народилася в сорочці: під Луцьком вантажівка влетіла у легковик. ВІДЕО
У селі Княгининок сталась аварія.

Відео аварії у спільноті Княгининівська громада опублікував працівник сільради Сергій Ужегов.

Він зазначив, що 24 травня о 19:30 у с. Княгининок, на перехресті вул. Соборної та вул. Бригадний двір трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів.

«Будьте уважні на дорогах та дотримуйтесь безпечної відстані до інших автомобілів!» – йдеться у дописі.


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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Княгининок
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